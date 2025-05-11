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中鋼（2002）大虧六成還調薪！連13年加薪挨批「寧當員工別是股東」

聯合新聞網／ 綜合報導
鋼鐵市況低迷，中鋼仍逆勢加薪4.3%，創連13年調薪紀錄。圖／聯合報系資料照
鋼鐵市況低迷，中鋼仍逆勢加薪4.3%，創連13年調薪紀錄。圖／聯合報系資料照

儘管今年第一季獲利年減逾六成，中鋼仍宣布平均調薪4.3%，並創下連續13年調薪紀錄。此舉引來股民熱議，有人大讚「幸福企業」，也有人酸「員工爽爽領，股東笑不出來」。

中鋼財報慘澹 鋼鐵後市不樂觀

中鋼最新公布的財報顯示，第一季營收831.7億元，稅後純益僅2.43億元，年減高達62.09%。每股盈餘僅0.02元，創下近年低點。主因是鋼鐵售價與出貨雙雙下滑，加上川普關稅政策干擾、新台幣升值壓力，導致市場更趨保守。

第二季本預期回升，但市場氛圍轉冷；第三季又是鋼鐵淡季，對等關稅暫緩90天即將屆滿，讓業界對後市持續悲觀。

公司仍宣布調薪 盼穩軍心、留人才

儘管大環境不佳，中鋼仍堅持調薪，董事長黃建智強調：「有賺錢就要適時給員工鼓勵」。他透露薪資水準較低的新進人員將調幅略高，藉此提升「有感」薪資與向心力。

工會理事長陳春生也直言，這波加薪有賴經濟部長郭智輝支持，「是穩住軍心、留住人才的重要關鍵。」

網友員工好幸福「幸福企業」、「對員工好是好事啊」、「員工乃公司重要資產，加薪是應該的，真幸福企業」、「菜鳥再跑掉馬上技術斷層」、「薪水調高，才留得住新血」。

但股東苦哈哈「這間公司寧願當員工也別當股東」、「扶不起的阿鋼」、「營收八百億只賺兩億」、「賺的錢員工都快不夠分了」、「這個當股東是腦袋壞掉吧」、「持續下探，之後全民補助」。

還有人對於體質與政策面批評「中鋼就是被政府玩爛的」、「鋼鐵在台灣成本太高，很難競爭」、「技術隨便農廠都幹得出來」、「一堆錢丟給沒在工作的外包，懂得就懂」。

中鋼連續13年調薪，在企業圈看似難得，但這次卻是在「獲利腰斬六成」的背景下仍大方加薪，自然引發不少股東不滿。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2002中鋼 對等關稅 薪水 薪資 郭智輝 鋼鐵

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