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川普喊中美談判「重大進展」…明天先噴再說？ 股民冷眼旁觀：又來了

聯合新聞網／ 綜合報導
中美協商「全面重啟」？川普喊重大進展，股民只問：這次會談是真的嗎。路透
中美協商「全面重啟」？川普喊重大進展，股民只問：這次會談是真的嗎。路透

美中週末於瑞士重啟貿易對話，雖會後雙方未發表具體成果，但川普已搶先於自家平台宣稱，雙方達成「重大進展」，且會談「友好且具建設性」，並盼中國對美國企業開放。這番話也再次引爆市場對中美關係改善的想像空間。

不過，在PTT股版上，許多投資人對「川式樂觀」早已見怪不怪，甚至嗤之以鼻。

根據川普在Truth Social的貼文，他表示與中方官員會面良好，「討論很多議題，也取得不少共識」。而週六的會談僅進行約兩小時，代表團便前往午宴，外媒指11日會議將繼續舉行。

原PO看到消息後直問：「中美協商全面重啟，週一要噴到宇宙了嗎？相信川普買股票還來得及嗎？」

有網友質疑派「川普的話反著聽」、「川寶有哪一次沒有說有重大進展的 = =」、「唬爛界的王者」、「所謂的重大進展，結果只是『雙方要好好開始談了』」、「談一個小時取得重大進展？還是你又讓步了」、「一個小時就各自走人叫做重大進展」、「重大進展是指雙方人員完成破冰遊戲了嗎？」「川普不用去開會，在家發文，真像小編」、「川：沒有人比我更懂中國」、「又雙叒取得重大進展了，好棒唷」、「中美一家親」。

但也有人看好「明天先噴再說」、「看來周一會噴，重點不是有沒有談成，有一同會晤談判這點會讓市場有信心」、「如果是真的，週一爆噴」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 投資人 美國

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