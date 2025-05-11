印巴停火？川普搶先宣布 網喊：週一噴上26000…股市利多出現！

美國總統川普在 Truth Social 發文稱，經美方協調，印度與巴基斯坦已「立刻全面停火」，強調「我很高興，也祝賀這兩國展現智慧與常識」。此話一出，不少股市網友笑稱：懂王又搶功，週一股市要噴了？

這起事件原本是印巴衝突升溫、戰機互擊造成緊張，但雙方在短時間內達成協議，讓投資人一度擔心的地緣風險迅速降溫。雖然川普是否真有「斡旋角色」受到質疑，但社群對「停火＝市場利多」的直覺反應，仍炸出不少激情留言。

川普蹭功派：「川又贏」、「又你的功勞了？」、「面子果實能力者再現！」、「懂王叫你買股票！」、「週一直接衝！」

週一噴出期待派「川投顧的壞消息就是好消息」、「股市準備跳空開高了吧」、「印巴停火、中美交涉，26000有機會？」、「烏俄印巴都停，該輪到資金暴衝了！」

噓聲懷疑派「關你屁事？」、「被停火啦」、「印度空軍被打爛，美國只是來補面子」、「根本蹭熱度，沒人信這台階是你搭的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。