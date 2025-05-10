魏哲家暌違28個月再買進！4月自掏1682萬加碼台積電 但3股副總反成焦點

摩根士丹利（大摩）日前發布最新研究報告，預測2050年人形機器人全球產值將突破5兆美元、部署規模上看10億台，引發市場熱議與網友吐槽。有分析指出，家庭市場的成熟恐怕還要等上20年，而美中兩國也將各據半

2025-05-10 20:29