魏哲家暌違28個月再買進！4月自掏1682萬加碼台積電 但3股副總反成焦點
台積電（2330）4月股價跌破900元時，董事長魏哲家選擇出手加碼！根據最新公開資訊顯示，魏哲家於4月在集中市場買進20張台積電，估計斥資約1682萬元，為自2021年底以來首度出手，被外界視為「高層逢低買進」的重要指標。
不只魏哲家，台積電數位副總也有同步加碼紀錄，但引發網友熱議的是，部分高層僅增持零股，例如黃仁昭增持3股、葉主輝增持1張、李俊賢446股、魯立忠3張、莊瑞萍382股，這些「小幅加碼」成為鄉民揶揄焦點。
網友關注買進規模派「年薪千萬只買3股？便當多一隻雞腿的概念」、「我這個小資族都一次買10股了，副總才3股？」、「買零股說有信心？說給誰聽啊」。
另有人理解可能是定期投資派「零股應該是公司配股或定期定額啦」、「可能是20%薪資買股的制度，別太認真」、「至少沒亂賣，方向還是正向的」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言