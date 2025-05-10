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魏哲家暌違28個月再買進！4月自掏1682萬加碼台積電 但3股副總反成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家。(本報系資料照)
台積電董事長魏哲家。(本報系資料照)

台積電（2330）4月股價跌破900元時，董事長魏哲家選擇出手加碼！根據最新公開資訊顯示，魏哲家於4月在集中市場買進20張台積電，估計斥資約1682萬元，為自2021年底以來首度出手，被外界視為「高層逢低買進」的重要指標。

不只魏哲家，台積電數位副總也有同步加碼紀錄，但引發網友熱議的是，部分高層僅增持零股，例如黃仁昭增持3股、葉主輝增持1張、李俊賢446股、魯立忠3張、莊瑞萍382股，這些「小幅加碼」成為鄉民揶揄焦點。

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網友關注買進規模派「年薪千萬只買3股？便當多一隻雞腿的概念」、「我這個小資族都一次買10股了，副總才3股？」、「買零股說有信心？說給誰聽啊」。

另有人理解可能是定期投資派「零股應該是公司配股或定期定額啦」、「可能是20%薪資買股的制度，別太認真」、「至少沒亂賣，方向還是正向的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 薪資 零股 魏哲家

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