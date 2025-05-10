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被酸吹到2050年？大摩預言「人形機器人10億台」網：我們還活著嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。（本報資料照片） 林鴻祥
台股示意圖。（本報資料照片） 林鴻祥

摩根士丹利（大摩）日前發布最新研究報告，預測2050年人形機器人全球產值將突破5兆美元、部署規模上看10億台，引發市場熱議與網友吐槽。有分析指出，家庭市場的成熟恐怕還要等上20年，而美中兩國也將各據半壁江山，分掌軟硬體霸權。

根據這份報告，人形機器人市場將以階梯式成長，從2036年開始進入商業化階段，2040年突破1.27億台，並在2050年達到9.35億的部署規模。大摩指出，成本下修至1.5萬美元是關鍵轉折點，將率先應用於工業、物流等標準化場域，而家庭應用則受限於安全與AI技術瓶頸，滲透率長期低於8%。

報告亦揭示，中國在人形機器人硬體領域具備優勢，而美國則在軟體、生態與演算法主導地位上占據高地。地緣政治風險與技術標準之爭將可能導致產業分裂，美中各成一方陣營。

不過，大摩也坦言當前產業多數處於「概念驗證階段」，具備真正軟硬整合能力的企業僅佔4%，甚至警告產業有「揠苗助長」之虞。

網友反應兩極，嗤之以鼻派「還那麼久…都不見得活到那時候勒」、「2050年？我吹2100年征服宇宙」、「打螺絲只需要手，造整個人幹嘛」、「機器狗都沒普及了就在講人形機器人」。

也有人樂觀看待「樂見啦，長照悲歌就靠這個解了」、「股板平均年齡40歲，退休剛好用得到」、「我退休的時候剛好拿來照顧我」、「20年前手機還智障，25年一下就到了」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

人形機器人 大摩 物流 風險

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