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他喊多放假應想辦法「颱風天也開盤」！網：補班日不開更奇怪？

聯合新聞網／ 綜合報導
「多放假OK，但颱風天能不能也開盤？」本報資料照片
「多放假OK，但颱風天能不能也開盤？」本報資料照片

「讓不確定因素干擾市場，對國家發展不好！」

近期台灣將迎來多達5天新假期，但有網友在PTT股板提出另類觀點：「多放假我沒意見，但台灣每年都有颱風，能不能改成颱風天也照常開盤？」該網友認為，現今科技發達，加上台灣是全球重要的硬體供應國，颱風日無法交易實屬落後，主張應參考國際做法，「不要讓氣候干擾市場秩序」。

此文一出，立刻引發正反熱議...

開盤要人上班？你幫券商說了嗎？「你去問問券商要不要颱風天上班啊？」、「開盤銀行跟券商也得進辦公室，不是AI能搞定」、「說得好像颱風不會停電一樣，屏東人不是人？」。

能不能先把系統升級再說？「台股撮合慢吞吞，根本不能開24小時」、「你家系統開盤就死機，還談全天交易？」

港日都有電子盤，台灣為何不學？「日本連假有假日盤，香港早取消風球停市」、「不開現貨也該考慮期貨開電子盤吧？」

補班日不開更奇怪吧？「補班日不開盤才扯，放假有理由，不補開是懶」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 日本 期貨 連假 颱風

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