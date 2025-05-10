台灣再上榜！川普新一輪貿易談判名單曝光 網困惑：到底第幾波了？

美國總統川普陣營啟動新一輪貿易談判布局，根據《彭博》《路透社》報導，初步鎖定20個國家與地區為優先名單，台灣赫然在列，預計談判內容涵蓋關稅、補貼與貨幣政策干預等敏感議題。

雖然這波尚屬早期接觸階段，但川普團隊打算採「樣板模式」，先與部分對象快速達成基礎協議，再推向其他國家談判。

消息一出，引爆PTT股版熱議。不少網友表示「這新聞是不是連載了半年」、「又優先了是第幾次？」「以為早就談完了」、「這根本優先上祭壇的名單」。有人則認為台灣角色尷尬，談也不妙、不談也難：「跪得夠快，割得夠深」、「能不能不要總是搶第一排隊送頭」。

還有人提及近期台幣升值壓力，擔心「又是貨幣政策下場」、「台幣會不會被川普逼到27？」。

入列幾次？真假交錯「這已經是第幾波了啦？」、「不是上次說跟英國那波談完了？」、「每波都說台灣優先，結果都沒下文」。

台幣匯率要爆了？「又談貨幣政策，台幣又要爆升」、「每次談判台幣就升，搞得出口壓力超大」。

從「第一波」「入列」「新一輪」「優先名單」這些關鍵字反覆出現在不同新聞裡，已可看出川普政府運作風格的模糊與高調；台灣是否真的身在談判桌，或只是紙上清單，值得進一步觀察。

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