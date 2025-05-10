台積電（2330）淡定回應「新增國定假」 網酸：會靠夭的都是賺不到錢的

新增4天國定假日消息一出，引發社會關注是否會衝擊企業營運。不過科技龍頭台積電與聯電都回應「依法辦理、對營運無影響」，意外引爆PTT網友的「勞資現實面」大辯論。

法案過關！勞動節改為全民放假

立法院5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修法，確定勞動節將由勞工專屬放假改為全國一致放假，並新增4天國定假日，分別是小年夜、孔子誕辰（9/28）、台灣光復暨古寧頭戰役紀念日（10/25）、行憲紀念日（12/25），未來春節將可保證至少7天連假、最多達10天。

台積電與聯電表示，新增假日將依法配合，公司早已有提供優於法定的彈性假制度，因此對營運不致造成影響。根據年報，台積電每年除12天國定假日，另有7天紀念日假，聯電則另有7天彈性備用假供員工使用。

網友看法以三大方向為主

台積電：本來就彈休一堆，錢砸下去就沒事了「GG：沒差，繼續輪班」、「加班費再發多一點就解決」、「有錢公司的標配：依法辦理」、「本來就修不完了，變固定假也沒影響」。

彈休變固定假？彈性流失才是關鍵點「彈休自由消失，變成大家擠著一起休」、「原本可以避開人潮，現在被強迫排假」、「我寧願有選擇權，不是國定日就都得擠出門」、「請一休一變成強迫大家一起塞車」。

真正喊苦的，是那些怕多給錢的公司「會靠夭的都是賺不到錢的」、「有實力的公司不怕放假，沒實力才會慌」、「某些公司多放幾天就喊要倒，還是關一關比較快」、「你都敢砍7天假了，現在還別人幫你還回來你在不爽？」

這場新增國定假議題，對大型科技業如台積電來說幾乎是「雲淡風輕」，早已內建的高福利與輪班制度讓他們無感。但中小企業或傳產的反彈聲浪，反映的其實不只是放假本身，而是企業結構、資本體質與勞資信任的落差。

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