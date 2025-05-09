教師、聖誕、光復節都放假了…台股開盤日再縮！股民：少賠幾天嗎？

台灣國定假日即將大翻修！立法院今（9）日將三讀「紀念日及節日實施條例」修法，若順利通過，國定假日將從現行11天，增加至15天加勞動節1天，全國勞工、公務員都能一起放假，首波新增假日包括教師節、光復節、行憲紀念日與小年夜等，引爆網友熱議。

假變多了！新增這幾天：

根據朝野協商版本，新增放假的「4＋1」包括：

9月28日 孔子誕辰（教師節） 10月25日 台灣光復節暨古寧頭大捷紀念日 12月25日 行憲紀念日（聖誕節） 農曆小年夜 5月1日 勞動節改為全民放假

三讀通過後，教師節將會是第一個放假日。

有人開心放假，有人想開盤「放三小！給我每天開盤！不想上班的自己辭職啦」、「爽啦！終於聖誕節可以放假了」、「又要被關廁所，股市沒開很無聊耶」、「這根本是觀光股大利多」、「教師節全民放？這合理嗎？老師已經寒暑假夠長了吧」、「不想放假的自己去加班啊，有病嗎一直唉」、「你以為台股放假只是放一天？關三天你哭不哭？」

也有網友關心股市實質影響「新增的教師節、光復節、行憲日都是平日，會少開盤三天起跳」、「小年夜本來就封關，新增三天才是真的股市影響」。

表面是放假利多，實際卻可能掀起金融市場交易節奏變化。對股民來說，「放假等於不能交易」，看似少虧實則少賺，尤其是遇到國際股市波動、連假期間可能成為「關廁所」重災區。不過對於觀光、航空、旅遊產業來說，這無疑是一大紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。