「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

美國前總統川普再度把砲口對準晶片產業，甚至點名台灣。他在白宮記者會上回顧美國過去對晶片市場的壟斷地位，抱怨歷任總統的錯誤決策導致「晶片被偷走、轉移到台灣」，直言若當年能對從台灣進口的晶片課徵50%到100%的關稅，局勢不會演變至此。

川普於5月8日在白宮宣布美英達成貿易協定，同場也談及晶片與美國製造。他強調美國過去因為關稅政策，兩三個月內吸引了10兆美元投資，其中包含台積電投資3000億美元、另有企業投資5000億與2000億美元。

川普語出驚人表示，美國晶片產業是被偷走的，「轉移到了台灣」，若當初能對銷往美國的產品課高關稅，就能保住產業。他更稱「雖然晚了40年，但晶片正在回來」。

不少鄉民一聽到又是「台灣偷走晶片」的劇本，直接開嗆「你就課啊我們來看漲50%的蘋果手機誰買」、「川普現在說的話都是給美國底層智障聽的」、「只有某鬼島跪 不課爆你我川皇不要面子嗎」、「快點課100% 我們歡迎全球設廠」、「你以為美國人願意進產線當奴工？」

也有網友酸川普數字隨口喊，這回說台積電投資3000億、其他公司5000億，「下一次是不是直接變1兆？」、「每次都多喊一點，喊爽的」。

川普再度將「台灣偷晶片」搬上檯面，雖言辭強硬、喊話徵稅，但市場並未驚慌，反而見台積電股價上漲。顯然資金面並不將其視為實質威脅。此番發言更多被解讀為選舉語言與內部動員，對台灣而言，倒也無須過度恐慌，但也凸顯在美中科技競爭中，台灣的角色愈來愈被放在檯面上討論，未來壓力只會更多，不會更少。

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