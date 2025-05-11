美對中關稅會更低！網酸「台灣沒骨氣」 怕爆憂：最後台灣稅最高

美中即將在周末展開經貿會談，美國總統川普8日表示，如果雙方討論進展順利，他不排除降低145%的對中關稅，且對中關稅不可能再調高。PTT網友熱議，「會不會到最後中國的關稅比台灣還低？」還有人笑稱「美國威脅失敗，回頭找台灣出氣」。

美國總統川普表示，對中關稅已達145%，未來將走向下調，並透露若本週末美中高層在瑞士會談順利，將考慮降低關稅。他強調與中國領導人習近平關係良好，雙方會談將友善且有益，雖然中國可能得利較多，但他也願意之後與習近平進一步對話。不過川普也重申，美方無法接受中國龐大的貿易順差，並期盼中方能開放市場。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，美國對中國的關稅越來越低，「會不會最後中國的關稅比一開始就跪的台灣還要更低？畢竟中美還是要一家親嘛」。

其他人紛紛留言「強硬可恥但有用，不要到時候跪下的比挺直的慘烈」、「跪下可恥且無用」、「白痴，都你自己在喊」、「欺善怕惡」、「中美一家親，股市一起漲，陸港股都要收復關稅前跌幅了」、「最後只課某鬼島關稅啦」、「 50％中國也不買帳啦，習近平股頭硬的很」、「50％就是賠錢賣，那中國自己內需就好」、「台灣60％還是會跪因為沒內需」、「川普的政策根本沒有長期策略」、「算上匯率比台灣還低就好笑了」、「利多快出盡了，要上車的快上車」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。