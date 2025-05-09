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賴清德鬆口「不排除新式核能」！網嘆史上最爛：乾淨的媒2.0

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。記者林伯東／攝影
賴清德總統。記者林伯東／攝影

總統賴清德近日在接受《財訊》專訪時提到，政府不排除接受「先進新式核能發電」，強調若技術更安全、核廢料更少，社會接受度會較高。此番表態被外界視為民進黨能源政策的重大轉向，也掀起PTT股板大量討論，不少網友諷刺這是「乾淨的煤2.0」、「新式非核家園」。

賴清德：台灣缺的是綠電 但不排除新式核能

據《工商時報》報導，賴清德指出，台灣至2032年備轉容量足夠，AI用電也已納入估算，並不會缺電，但目前最大挑戰在於「缺綠電」。為因應歐盟碳邊境稅與外銷壓力，政府正積極推動多元綠能，包括地熱、小水力與氫能等。

針對核能議題，他表示，若先進的新式核能在核安、核廢料與社會對話三方面都能獲得解決，政府也不會排除接受。他舉例微軟創辦人比爾蓋茲已於美國推動新核電廠，預期2030年左右完工，認為若該技術成熟，台灣也可討論。至於核融合，因無核廢料產出，他認為社會接受度會更高。

此外，賴清德也替台電喊話，指出疫情期間為壓抑通膨，政府要求台電凍漲，導致財務壓力升高。他呼籲立院儘快通過預算撥補，否則可能面臨調漲電價壓力。

PTT上大批鄉民對賴清德「不排除新式核能」的說法發表看法，出現諷刺、批評與挖苦聲浪「反核主神已倒」、「民進黨蓋的核能就可以的意思」「民主核能、乾淨核能、雲豹核能，下一個是什麼」、「翻譯：2030後再說，不是我的任內」、「民進黨用的核能就是綠能，懂？」、「唉真的是草包 史上最爛」。

質疑操作與跳票「說穿了就是拖，等國際氣候變數逼到頭上」、「舊的不能用，新的沒影，騙誰？」、「核融合是好啦，問題是十年內用得上？」、「神主牌都燒了，是不是該還當年反核的帳」。

冷嘲熱諷類型「乾淨的煤，乾淨的核，民主的萊豬一整套」、「2025非核家園，結果2025講核能」、「新核能就是新的轉彎，青鳥要崩潰了」、「如果核電廠蓋在高雄就支持」。

賴清德的「新式核能」說法確實為民進黨歷來強調「非核家園」政策帶來明顯彈性空間。雖未明確提及重啟核四，但提及比爾蓋茲核電計畫，已等同為未來十年的能源選項鋪路。這對於電價與產業壓力難以緩解的現實，或許是一種政治務實的開場白。

然而，多數網友焦點並不在技術本身，而是「話術轉彎」與「過往承諾」。政治信任能否延續，取決於後續政策是否具體落地，或者僅止於「不排除」三字留白。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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