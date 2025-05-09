台積電（2330）能在ETF內超過30％上限了！Ffaarr：但並不是全面放寬
之前台灣上市的指數ETF會受限於單一股票30%上限（早期沒這個規則，所以不受限，但後來出的就要遵守），其實就等於壓低很多指數ETF中台積電的佔比，今天金管會通過新的規則，台股的ETF放寬指數這個30%上限。
但它並不是全面放寬，而是「提高至該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重」，剛查台積電在加權指數中佔36%，意思就是，只是從30%上限，變成36%上限。
這就代表，無論是追蹤台灣50指數的ETF，或是追蹤MSCI台灣的ETF，甚至未來如果「台灣全市場指數」的ETF，都還可能還是會被這個規則所限。
首先，成分股小於加權指數的不難理解，台灣50只有前50支大型股、MSCI只有大中型股、500大指數只有前500大，裡面的台積電佔比都會比加權指數高。
至台灣全市場指數的台積電佔比會不會大於加權指數，目前不是很確定，它有約1300支股票，比加權指數多了很多上櫃股票，所以照說台積電佔比應該比較低。
但問題在於加權股價指數是「總市值加權」、台灣全市場指數是「流通市值加權」，而台積電的流通市值佔比是相對台股平均要高，因此還會增加一些權重，兩個因素一增一減，何者比較大，就不太確定。（目前查不到台灣全市場指數的台積電佔比）
總之，這次放寬規定雖然是好事，但這個放寬並沒有讓ETF都真的能完全按市值加權，還是有權重上限在。
p.s.另外還有一條規則是前5大股不能超過65%，目前台灣50的前5大股也的確超過65%，不過一旦依前條規則把台積電限到36%之後就不會超過了，所以這條規則暫時不會發生太大影響力。
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