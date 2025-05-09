快訊

汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

台積電（2330）能在ETF內超過30％上限了！Ffaarr：但並不是全面放寬

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台積電。路透
台積電。路透

之前台灣上市的指數ETF會受限於單一股票30%上限（早期沒這個規則，所以不受限，但後來出的就要遵守），其實就等於壓低很多指數ETF中台積電的佔比，今天金管會通過新的規則，台股的ETF放寬指數這個30%上限。

但它並不是全面放寬，而是「提高至該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重」，剛查台積電在加權指數中佔36%，意思就是，只是從30%上限，變成36%上限。

這就代表，無論是追蹤台灣50指數的ETF，或是追蹤MSCI台灣的ETF，甚至未來如果「台灣全市場指數」的ETF，都還可能還是會被這個規則所限。

首先，成分股小於加權指數的不難理解，台灣50只有前50支大型股、MSCI只有大中型股、500大指數只有前500大，裡面的台積電佔比都會比加權指數高。

至台灣全市場指數的台積電佔比會不會大於加權指數，目前不是很確定，它有約1300支股票，比加權指數多了很多上櫃股票，所以照說台積電佔比應該比較低。

但問題在於加權股價指數是「總市值加權」、台灣全市場指數是「流通市值加權」，而台積電的流通市值佔比是相對台股平均要高，因此還會增加一些權重，兩個因素一增一減，何者比較大，就不太確定。（目前查不到台灣全市場指數的台積電佔比）

總之，這次放寬規定雖然是好事，但這個放寬並沒有讓ETF都真的能完全按市值加權，還是有權重上限在。

p.s.另外還有一條規則是前5大股不能超過65%，目前台灣50的前5大股也的確超過65%，不過一旦依前條規則把台積電限到36%之後就不會超過了，所以這條規則暫時不會發生太大影響力。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF MSCI 台積電 台股 成分股

延伸閱讀

謝金河稱川普「電影課100%關稅」肯定空包彈！網酸：川寶能不理但謝寶要尊重

30檔台積電ETF利多 金管會宣布取消ETF單一成分股不得超過30%限制

為什麼殖利率沒動…美債ETF卻大跌？伊森：關鍵在匯率、折價、情緒

美元不可能無限貶值下去…預估回到30至31左右！小童：就是川普推動的政策完全在預期內

相關新聞

一張不賣⋯國發會把台積電（2330）抱緊緊！網曝未來股價走勢

國發會副主委高仙桂近日至立法院備詢，他提及，「我們對台積電（2330）充滿信心，我覺得國人也都應該如此」，並進一步表示「國發基金近年一張台積電股票都沒有賣」，同時強調「台積電不會變美積電」，但網友卻不看好，直呼「真的有傻子以為1150還會繼續直衝1500，而不會先回調」。

台積電（2330）能在ETF內超過30％上限了！Ffaarr：但並不是全面放寬

之前台灣上市的指數ETF會受限於單一股票30%上限（早期沒這個規則，所以不受限，但後來出的就要遵守），其實就等於壓低很多指數ETF中台積電的佔比，今天金管會通過新的規則，台股的ETF放寬指數這個30%

帳損170萬後回升至781萬！存股哥：穩定開槓桿與股息再投入的力量

距離上個月對等關稅股災也過了一個月了，4/7-4/9的大跌也讓我的總市值跌到680萬，去年底個人最高總值是850，從高點跌下來也減少了共170萬，自2020年以來首度出現帳損，所幸過了一個月慢慢回升中

美債確實已經失去市場的信任度！專家：原地一直看的人定存台幣都贏了

最近台幣瘋狂升值，這會讓美元資產遭受嚴重打擊，首先是投資美債的人，肯定是最慘，因為原本債券行情已經夠差了，但現在不僅僅是美債下殺的問題而已，連台幣也跟著狂飆，這就會讓美元資產縮水。 近期1美元最

南韓央行指美施壓升息⋯楊金龍辯翻譯有出入！全網炸鍋：心虛又說謊

新台幣匯率目前雖然暫時回穩，但從5月5日起連2個交易日飆升，讓新台幣一口氣升值接近2元。韓國央行行長李昌鏑受訪表示，美國對各國施壓要求各國匯率升值。央行總裁楊金龍否認並表示，僅是翻譯語意有出入。PTT網友炸鍋，笑稱「楊金龍澄清時不斷結巴，讓外界臆測不敢說真話，現在再度澄清結巴是口才不好、韓國央行總裁新聞是翻譯有出入」，其他人狠酸「不是心虛就是說謊」。

楊金龍自稱口才不好才結巴！網翻譯：我真憨慢講話但是我真實在

新台幣匯率波動劇烈，南韓央行坦承「美國對亞洲國家施壓升值」，對此央行總裁楊金龍否認指稱是「翻譯有出入」，面對外界質疑「講話結巴是心虛」，他也說明是「因為口才不好」，PTT網友不買單，直接幫忙「翻譯」成「我真憨慢講話，但是我真實在」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。