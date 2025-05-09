帳損170萬後回升至781萬！存股哥：穩定開槓桿與股息再投入的力量

距離上個月對等關稅股災也過了一個月了，4/7-4/9的大跌也讓我的總市值跌到680萬，去年底個人最高總值是850，從高點跌下來也減少了共170萬，自2020年以來首度出現帳損，所幸過了一個月慢慢回升中，目前是781萬。

長期投資就是這樣，市場漲漲跌跌，有時暴漲有時暴跌，遇到這些這都是很正常的事，但關鍵在於你能不能持續參與市場，然後把股息再投入，在相對低點時用更便宜的價格累積部位，並且讓現金流越來越大。

如果有開槓桿的話，我指的是質押及信貸兩種工具，控制好維持率及負債比，以我自己還有其他老鐵的經驗來看，經過去年7-8月的數次千點大跌，到今年4月的對等關稅股災，應該都可以安全度過。

我在這次的急殺型股災也有不同的領悟，就是把維持率拉到250%以上才是最安全的做法，以往我提倡維持率至少200%，應對大部分回檔是沒有什麼問題，但4月的股災可能會一次讓你的維持率在短時間內減少50%-60%。

200%維持率雖還不到到被發追繳的程度，但維持率總是多多益善，更充足的維持率才能讓你在股災中可以有穩定的心態，幫助你做出更明智的抉擇，不至於受到情緒影響胡亂賣出優質資產。

雖然距離個人最高總值還有一小段路要走，不過以市場長期向上的趨勢來看，我相信不會讓我等太久的，策略還是那一套，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，言行一致的人才有說服力。

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