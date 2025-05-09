美債確實已經失去市場的信任度！專家：原地一直看的人定存台幣都贏了

最近台幣瘋狂升值，這會讓美元資產遭受嚴重打擊，首先是投資美債的人，肯定是最慘，因為原本債券行情已經夠差了，但現在不僅僅是美債下殺的問題而已，連台幣也跟著狂飆，這就會讓美元資產縮水。

近期1美元最多可以換到33元新台幣，但現在已經變成一美元換30元新台幣，這等於是10%的跌幅，我簡化一點來舉例，如果你持有台幣資產，那等於漲了10%，但如果是用33元換到1美元，那現在只能1美元只能換回30元的台幣，少了3元，這個就是直接的虧損，再來是投資美債，原本就已經承受大於股市的大震盪，再加上股市回升速度快，也會造成債券下跌的壓力，以目前台灣投資人而言，如果你買進債券，除了有匯損壓力，美股反彈造成債券下跌壓力，再加上基差交易的拋售潮，最重要的是美債一樣有恐慌潮，不要以為股市才有，這種超過百年以上的無腦避險組合，如果有一天信仰被打破會怎麼樣？抱歉，我去掉「如果」兩個字，現在的美債確實已經失去市場的信任度，假設台幣升值趨勢不變，或者沒有趨緩，那麼首先就是投資美債的人，才剛在四月崩盤了一次，現在又要因為匯損再被擊殺一次。

說個笑話，前幾年大家看到美國利率超高，加上美元便宜就想進場撿，結果現在不只遇到降息，連美元指數都開始走弱，如果很有行動力的人，可能已經被抬出場，但是原地一直看的人，其實定存台幣都贏了，因為這陣子台幣都不動的情況下，就漲了10%！重點還不用支付匯兌出去又回來的手續費。

接著我們來談談台幣升值的後遺症，直接說結論，不要打哈哈，首先是台股會殺，房地產會漲。

這是最直接的問題，原因是新台幣轉強之後，對以出口為主的台灣會產生壓力，本來台幣很便宜，大家採購意願就會比較高，但現在變貴了，就會開始放慢腳步，再者，當國內大戶或企業看到台幣轉強，其實他們也會開始觀望，因為台幣升值雖然代表資金湧入，但誰跟你保證資金會流入台股？有錢人只做有把握度的投資，當大家已經知道資金湧入台灣，但其實台灣的產業地位又被美國掐著脖子走，也容易出現地緣政治的風險，因此股市肯定會更不穩定，這時候可以投資什麼？其實最直接的就是房地產，這肯定是最穩當的生意，當匯市持續大亂，大家會更加恐慌，絕對不可能把錢丟進台股裡面，要知道台股的組成有六成以上都跟電子出口業高度相關，如果台幣長期升值，就可能會傷害到這些產業的業績，另外一點是這些出口為主的企業多數都是賺美金，如果把海外獲利匯回台灣，實際上也會造成匯損，這也會導致獲利衰退的大增。

再來談談房地產的特性，台灣就是地小，因此土地稀有性更高，再加上市場只要開始動盪，甚至於美國啟動降息，這會促使更多資金湧向台灣，當資金熱潮再起，肯定也會流入房市，因為房市更穩定，而且具有抗通膨的特性，在台幣強升的帶動下，房地產等於具備台幣升值、資產避險、資金胃納量大的三大特質，有錢人當然也會更樂於進場。

如果要延伸到投資產業，那肯定還是內需為主的受益最大，因為台灣的內需產業多數還是要進口，如果台幣升值了，那麼相同的資金就能買進更多的原物料，如果需求量不大還能省錢，但內需產業不需要擔心外銷的問題，也沒有關稅貿易戰的疑慮，因為內需公司的客戶就是來自國內企業及人口，甚至會因為熱錢湧入台灣而產生高通膨，最後能市場通膨跟著漲價。

不過這也不是說投資內需股就能贏，你要注意的是定價權，好比鋼鐵、塑化，這種產業的原物料確實來自進口，但問題是原物料下跌，這些產業的產品銷售也必須跟著降價，所以內需股要能守得住獲利，而最低標準就是跟上通膨，舉例來說，食品股統一就很直接暴力，雖然台幣變強而買進便宜的黃小玉，但每年食品售價還是跟著通膨大漲，甚至原物料上漲，產品售價也會跟著漲更兇，這種就是最理想的台幣升值受惠股。

另外一種則是剛需產業，好比電信業，因為市場越震盪的時候，這種產業營運穩定的特性也會被市場放大檢視，前面說過熱錢湧入台灣，如果要進入股市，你覺得這些法人會亂搞嗎？肯定也是希望持穩就好，反正台幣升值嘛，只要股票不跌就贏了，所以電信長期抗跌又抗漲的特性，再加上配息穩定，就很容易受到法人青睞。再來是營建族群，我們都很清楚，只要熱錢效應出現，營建業就會賺翻天，因為除了通膨效應之外，有錢人會把資金轉進相對穩健的不動產，這時候營建族群當然就有業績了，甚至房子還能跟著通膨賣更貴，而大家也不用煩惱什麼打房政策，因為有錢人的重點在於保本，而不是為了炒房，他們也不缺錢，只要將資金安穩放在房市停泊即可，即便是全現金或高稅率都能接受，因為只要風波結束之後，或者台幣狂升，房地產通常會上漲不少，這時候不管是把房子增貸出來投資或轉移資金，甚至直接賣掉賺價差，其實就是贏錢跟贏更多錢的差異而已。

所以看到台幣升值，千萬不要認為台股一定漲，反而應該戒慎恐懼，通常這種情況都會狹帶著極端行情，但也不要傻傻空手等死，畢竟當熱錢湧入而出現高通膨，市場又有高度避險需求，通常就會進入內需族群或高資產股，總之，請記得配置抗通膨的內需產業，而且一定要有產業定價權，獲利能拿出來才算數，前面說這麼多實戰的東西，我不像一堆打太極或整天說模稜兩可的專家，相信也已經給大家明確的思考方向了，這些都是我實際投資的經驗分享。

如果你還是沒什麼概念，也可以從台灣最會賺錢的地區去思考，就是筆者也居住的新竹科學園區周遭，新竹縣市物價超級高，這是因為當地居民所得非常高，大家都花得起錢，稅金也繳得夠多，因此地方政府也有龐大資源及稅收，這會讓各種經濟活動變得相當活躍，而房地產代表的是地區經濟的繁榮度，也難怪飆翻天，最後物價當然也會高於全台灣的平均水平，但這些科學園區的人有很會炒股嗎？還是靠股市發大財？答案都不是，多數只想炒短線亂搞而已，真的認真要投資，最後還是買房囤房居多，用這個概念套用在台灣企業，也有幾分神似。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台幣升值對大盤而言是短多長空！得利的產業有哪些？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。