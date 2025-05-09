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楊金龍口才不好才結巴！網幫翻譯：我真憨慢講話但是我真實在

聯合新聞網／ 綜合報導
央行總裁楊金龍。圖/本報資料照片
央行總裁楊金龍。圖/本報資料照片

新台幣匯率波動劇烈，南韓央行坦承「美國對亞洲國家施壓升值」，對此央行總裁楊金龍否認指稱是「翻譯有出入」，面對外界質疑「講話結巴是心虛」，他也說明是「因為口才不好」，PTT網友不買單，直接幫忙「翻譯」成「我真憨慢講話，但是我真實在」。

楊金龍在立法院備詢時表示，他在5月5日的說明中可能因表達不順顯得結巴，是因為口才不好，並非有難言之隱，也不是說謊，同時強調央行新聞稿中所陳述的皆為事實，無須懷疑，央行並未受到美方壓力要求升值新台幣，台幣大幅升值主要是市場過強的預期心理，近兩日供需已逐步平衡。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「台灣央行總裁楊金龍再度表示：美國沒有施壓匯率，當天講話結結巴巴是口才不好，沒有說謊。幫翻譯：我真憨慢講話，但是我真實在」。

其他人留言「講古時就沒結巴？」、「丟臉啊，口才不好還結巴」、「講謊話才結巴」、「下台吧」、「去年電建商的時候怎麼就妙語如珠還晶晶體」、「打房時我看挺能講的啊」、「 金龍真是個老實人」、「那個肢體語言，有眼睛的都看出來你在避重就輕，不然就是在說謊好嗎」、「央行職責在穩定匯率，穩定不了匯率的總裁」、「不會說話會做事，民進黨執政果然有一套」。

還有人留言「老實人就該專注老實人路線，學壞了就變這樣」、「說好的禿鷹呢，今天質詢就不結巴了，面對立委口才很好啊，怎麼會不好」、「官員就是不能說真話，大家都知道啦」、「平常就講得很順」、「還在騙，把每次央行記者會影片拿出來比照就知道了」、「替美國爸爸揹鍋」、「這麼明顯還能被騙，那做投資做到賠錢就是你的問題了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 匯率 楊金龍 美國

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