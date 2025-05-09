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南韓央行指美施壓升息⋯楊金龍辯翻譯有出入！全網炸鍋：心虛又說謊

聯合新聞網／ 綜合報導
央行總裁楊金龍。圖/本報資料照片
央行總裁楊金龍。圖/本報資料照片

新台幣匯率目前雖然暫時回穩，但從5月5日起連2個交易日飆升，讓新台幣一口氣升值接近2元。韓國央行行長李昌鏑受訪表示，美國對各國施壓要求各國匯率升值。央行總裁楊金龍否認並表示，僅是翻譯語意有出入。PTT網友炸鍋，笑稱「楊金龍澄清時不斷結巴，讓外界臆測不敢說真話，現在再度澄清結巴是口才不好、韓國央行總裁新聞是翻譯有出入」，其他人狠酸「不是心虛就是說謊」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，前幾天台灣央行澄清沒有受到美國施壓，結果南韓央行出面打臉，聲稱「美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值」，反觀楊金龍開記者會時不斷結巴，讓外界臆測不敢說真話，後來又再度澄清結巴是口才不好，韓國央行總裁新聞是翻譯有出入，目前匯率落在30元也算正常範圍，該網友笑稱「各位投資人不要再做諸多揣測了」。

其他人留言「翻譯有出入，那你要不要自己打電話問他？」、「你不要臉，人家還要」、「不清楚都可以發言，有印鈔權你說無法阻升？」、「去年口才還不差，今年變結巴 ，不是心虛就是說謊啦」、「金龍啊，確定要為了這個政府賠掉聲譽嗎」、「你先降息，這樣就會貶回去了」、「好喔，我看你下周會不會拉回31」、「現在才在跳針翻譯有問題，是在幹嘛？」、「人民都白癡？人民都不會翻譯」。

還有人留言「大家都看到你講話結結巴巴，這要怎麼裝作沒事？」、「翻了一圈韓國媒體，他們都直接說台灣被美國壓著升值」、「你說韓央行總裁是中共同路人我還比較相信」、「翻譯有出入？好哦繼續騙」、「央行總裁做成這樣有夠失敗」、「建議央行發個函去韓國廣播通信委員會檢舉假新聞」、「繼續帶風向吧」、「丟臉結結巴巴沒有格局沒有專業」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 南韓 楊金龍 貨幣

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