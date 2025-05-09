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鮑爾「最後的溫柔」稱不見川普 網讚真漢子！他：7月降息可能性高嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

聯準會 (Fed) 主席鮑爾7日表示，他從未要求與任何總統會面，也永遠不會要求晉見總統。PTT網友大讚這是「鮑爾最後的溫柔」，他與美國總統川普劃清界線，試圖降低市場不確定性。如今6月會議已確定不降息，這讓不少投資人更清楚認知到：「短期內想見到轉向，很難。」

聯準會7日如市場預期，維持利率於5.25%~5.5%不變。聲明稿承認通膨與失業率風險正在加大，鮑爾表示當前政策仍適合現行經濟狀況，並強調在前景未明朗前，聯準會無法預先做出政策決定。此舉也讓6月會議方向底定，「不動如山」成為正式宣告。

一名網友轉貼新聞表示：「鮑爾對市場最後的溫柔就是不動，且劃清界線、降低不確定性，但在一切都明朗以前，要降息應該是不容易了。不過通膨若持續高於預期太久，有沒有可能反而逼出預防性升息？雖然6月已經拍板不降，但7月會不會轉向就很難說了。」

其他人留言：「川普限制器」、「2025新劇：等兩人的電話！」、「老鮑好硬」、「誰先電話就輸了，確定不是什麼愛情喜劇嗎？」、「鮑哥跟川寶是兩個不同層次的人」、「操守超高的人v.s無下限的人」、「老鮑看起來是唯一能不鳥川寶也不會怎樣的」、「美聯儲獨立性就靠老鮑了」、「這才是真正的官僚榜樣，哪像MAGA這個白癡集合體」。

也有人說：「鮑爾都丟球給川普了，川普自己想降息就要知道該怎麼做」、「預防性降息應該是不可能了，只能看川普了」、「翻譯：我現在不降息」、「老鮑多有風骨，反觀大台灣央行金龍這種咖」、「結果最後會不會習近平打電話給鮑爾」。但也有質疑聲音：「那去年9月哪裡像可降息的條件？」、「很多央行也沒獨立性啊」、「去年九月為了選舉降息兩碼」、「Fed根本是私人集團綁架全國」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed PTT 升息 川普 聯準會 通膨 鮑爾

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