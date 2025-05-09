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一張不賣⋯國發會把台積電（2330）抱緊緊！網曝未來股價走勢

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

國發會副主委高仙桂近日至立法院備詢，他提及，「我們對台積電（2330）充滿信心，我覺得國人也都應該如此」，並進一步表示「國發基金近年一張台積電股票都沒有賣」，同時強調「台積電不會變美積電」，但網友卻不看好，直呼「真的有傻子以為1150還會繼續直衝1500，而不會先回調」。

財政部次長阮清華8日表示，台積電占台股權值比較高，所以國安基金護盤有買台積電，但是護盤動用資金多少不方便說明。台積電8日跌1.08%、收當日最低918元，盤中最高939元。

一名網友PTT轉貼新聞表示，國發會近年「把台積電抱緊緊」，同時呼籲國人要對台積電有信心，更強調台積電不會變美積電」。根據國發會資料，國發基金僅於1998至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。

有網友狠酸國發會不懂投資，留言「 1100那時候給你三個月你不賣，現在來當韭菜」、「台積電賣掉，你可以等跌下來再買，你成本50，在1100沒賣，純純韭菜」、「國發會投資能力真差，都沒人才了嗎？」

但也有人力挺國發會留言「台積電賣掉，你也找不到更好的股票，何必賣？ 只要技術領先優勢不變就沒啥好賣的，而且國發會持有成本這麼低 ，跟追高仔不一樣，國發基金還得靠台積的股息去挹注其他看好的產業」、「沒有更好的標的為什麼要賣」、「賣掉你是要到哪領股息？幾十億股息很香，屌打短線」、「賣掉也要找資金去處，說不定開始賠，賣掉幹嘛？」、「主動投資在長期沒有辦法贏被動的」、「 很多股票你賣掉買不回來的」、「人家國發基金年領股息200-300億，你做價差賺多少？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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