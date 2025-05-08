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聯準會決議不降息！鮑爾認為：硬數據仍顯示美國經濟整體健康

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
聯準會主席鮑爾承受來自川普的巨大壓力要他降息。法新社
聯準會主席鮑爾承受來自川普的巨大壓力要他降息。法新社

聯準會決議不降息

FOMC會議決議「利率維持不變」，將聯邦基金利率維持在4.25%至4.5%，自去年12月以來都還沒調整。

聯準會主席鮑爾明確表示，在美國貿易政策方向未明之前，他不會急於降息，而有關貿易政策部分的政策主導權在白宮手中。

聯準會表示，通膨與失業風險皆有所上升。鮑爾指出，這樣的情況將迫使聯準會面臨一個艱難抉擇...

究竟是要降息以支撐就業市場，還是要維持高利率以控制物價壓力

他也提到，關於關稅範圍與規模的不確定性，以及即將展開的貿易談判結果，都將使聯準會在短期內維持觀望態度。

針對川普曾多次批評鮑爾未降息的部分，鮑爾在與記者的問答中強調，白宮才是有能力處理這些不確定性風險的單位。而最近美中官員即將於本週在瑞士會面，針對關稅問題進行談判。

由於對經濟衰退的擔憂升溫，一些企業已開始延後投資決策。不過，勞動市場依然韌性十足...

4月新增就業17.7萬人，聯準會在聲明中形容勞動市場「穩健」。

儘管消費者與企業對未來的情緒因反覆無常的關稅政策而轉為悲觀，鮑爾認為硬數據仍顯示美國經濟整體健康。

從最新的Fedwatch來看（每天都會改變），投資人原本預期六月會開始降息，現在延遲到七月，年底前預期可能會降息三次。

因為結果與聲明大致符合市場預期，昨天美國10年期公債利率並沒有明顯波動，小跌到4.30%以下。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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