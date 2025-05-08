快訊

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

《2025 NBA 季後賽預測王》熱戰中 快來抽Apple Watch等多項好禮！

日前記者會上說話結巴是心虛？楊金龍否認自嘲：是口才不好

謝金河稱川普「電影課100%關稅」肯定空包彈！網酸：川寶能不理但謝寶要尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
對於川普喊出「電影課100%關稅」，謝金河冷靜分析：外國電影在美國本就賣不動，這政策沒實質效應。聯合報系資料照片
對於川普喊出「電影課100%關稅」，謝金河冷靜分析：外國電影在美國本就賣不動，這政策沒實質效應。聯合報系資料照片

美國前總統川普又要搞大新聞了。他公開預告即將宣布「多年來最重要的消息」，外界紛紛猜測可能涉及國際情勢、加密貨幣甚至中東局勢。不過財信傳媒董事長謝金河認為，不用太緊張，他直言「電影課100%關稅」肯定是空包彈。不過，網友們的反應卻是：你越說沒事，我們越怕是真的。

老謝看淡：電影課稅？那是講講而已啦

謝金河在臉書發文表示，川普近期一連串操作不是讓人驚喜，就是驚嚇，這回再度放話要宣布重大消息，但內容至今未明。他打趣說，甚至有網友在猜，是不是加拿大會變成美國第51州？但無論如何，他認為所謂的「對外國電影課徵100%關稅」根本影響不大，形容是「空包彈」。

他也舉例過去川普的戲劇性操作，從與烏克蘭澤倫斯基在教堂裡「父子對談」，到與多國元首談稀土合作，每次出場總有新話題，但真正落地的政策少之又少。

網友反指標守則啟動「老謝一說沒事，就會出事」、「所以100%是真的了，謝謝老謝」、「喇叭嘴 vs 烏鴉嘴，市場緊張是正常的」、「你可以不理川寶..但不可不尊重謝寶」。

許多人認為川普不可以小看，「每次都說川普嘴砲，但他常第一天真的做」、「這次不像單純嘴砲，看來川寶動真格」、「他不是沒做過更狂的事」。

謝金河的評論語氣平實，但過去的「反指標」名號讓網友一聽就緊張起來。川普即將出訪沙烏地與阿聯，若真有驚人政策曝光，市場可能再掀波瀾。至於電影關稅是否為「煙霧彈」，還是另一場談判籌碼，目前仍難斷定。

但從社群反應來看，現在不怕川普說話，只怕謝金河說「不會發生」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

加拿大 川普 稀土 謝金河 電影

延伸閱讀

與美關稅協商談了什麼不能公開？ 網友怒轟：台幣升值自願的

美債進場時機到了？他賭「川普重債券、怕出事」逢低建TLT部位

00918不受股災影響平準金還增加！650張投資人喊：沒看到賣出理由

00878持有1200張靠股利退休…本次預估領56萬！不敗教主：非常悠哉

相關新聞

謝金河稱川普「電影課100%關稅」肯定空包彈！網酸：川寶能不理但謝寶要尊重

美國前總統川普又要搞大新聞了。他公開預告即將宣布「多年來最重要的消息」，外界紛紛猜測可能涉及國際情勢、加密貨幣甚至中東局勢。不過財信傳媒董事長謝金河認為，不用太緊張，他直言「電影課100%關稅」肯定是

與美關稅協商談了什麼不能公開？ 網友怒轟：台幣升值自願的

針對外界關注的美國可能對台祭出半導體關稅一事，行政院長卓榮泰近日在立法院接受媒體提問時表示，目前與美方進行的是依《美國貿易擴張法》第232條款所進行的「意見書交換」階段，並非實質進入談判，並強調我方將依產業利益提出正式意見，尚無涉匯率問題。他同時強調過程「融洽」，但細節將「保密」處理，以維持雙方默契。

陸降準降息 經濟準備起飛？全網不看好：熱錢會流進這

中國人民銀行（央行）行長潘功勝7日在中國國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上宣布，將降低存款準備金率（降準）0.5個百分點，預計對市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）。PTT網友熱議「放水後中國經濟會不會起來呢？」其他人狠酸「看來中國經濟真的崩了，降息救經濟，這種熱錢頂多去炒股炒房，救不了經濟」。

美債進場時機到了？他賭「川普重債券、怕出事」逢低建TLT部位

隨著市場震盪，PTT網友熱議「美債進場時機」，有網友分享自身在四月初美股反彈後選擇獲利了結，持有大量現金觀望，如今轉而思考債券市場的低點布局，並針對長期資金配置、美元趨勢與降息預期做出評估，掀起網友熱烈迴響。

投資的底層邏輯…本益比達60倍時該怎辦？專家：特別留意評價因素

第三個因素是資金面，可以將其視為社會整體的資金短缺程度，並透過社會融資規模、廣義貨幣供給量（M2）等指標來衡量…

美國沒施壓升值…單純壽險、禿鷹、進口商導致？他斷言：那就是央行失職

近日韓國央行總裁李昌鏞談到匯率政策時，引發「美國是否施壓升值」的爭議。有些媒體報導指稱「只是關心非施壓」，但在台灣PTT股版上，鄉民們早已火力全開，用K線實證開轟：「你有眼睛自己看！」 有網友翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。