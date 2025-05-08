謝金河稱川普「電影課100%關稅」肯定空包彈！網酸：川寶能不理但謝寶要尊重

美國前總統川普又要搞大新聞了。他公開預告即將宣布「多年來最重要的消息」，外界紛紛猜測可能涉及國際情勢、加密貨幣甚至中東局勢。不過財信傳媒董事長謝金河認為，不用太緊張，他直言「電影課100%關稅」肯定是空包彈。不過，網友們的反應卻是：你越說沒事，我們越怕是真的。

老謝看淡：電影課稅？那是講講而已啦

謝金河在臉書發文表示，川普近期一連串操作不是讓人驚喜，就是驚嚇，這回再度放話要宣布重大消息，但內容至今未明。他打趣說，甚至有網友在猜，是不是加拿大會變成美國第51州？但無論如何，他認為所謂的「對外國電影課徵100%關稅」根本影響不大，形容是「空包彈」。

他也舉例過去川普的戲劇性操作，從與烏克蘭澤倫斯基在教堂裡「父子對談」，到與多國元首談稀土合作，每次出場總有新話題，但真正落地的政策少之又少。

網友反指標守則啟動「老謝一說沒事，就會出事」、「所以100%是真的了，謝謝老謝」、「喇叭嘴 vs 烏鴉嘴，市場緊張是正常的」、「你可以不理川寶..但不可不尊重謝寶」。

許多人認為川普不可以小看，「每次都說川普嘴砲，但他常第一天真的做」、「這次不像單純嘴砲，看來川寶動真格」、「他不是沒做過更狂的事」。

謝金河的評論語氣平實，但過去的「反指標」名號讓網友一聽就緊張起來。川普即將出訪沙烏地與阿聯，若真有驚人政策曝光，市場可能再掀波瀾。至於電影關稅是否為「煙霧彈」，還是另一場談判籌碼，目前仍難斷定。

但從社群反應來看，現在不怕川普說話，只怕謝金河說「不會發生」。

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