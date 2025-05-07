美國沒施壓升值…單純壽險、禿鷹、進口商導致？他斷言：那就是央行失職

近日韓國央行總裁李昌鏞談到匯率政策時，引發「美國是否施壓升值」的爭議。有些媒體報導指稱「只是關心非施壓」，但在台灣PTT股版上，鄉民們早已火力全開，用K線實證開轟：「你有眼睛自己看！」

有網友翻出台幣走勢圖指出，5/2起連續兩根大陽線，兩天內升值幅度驚人，怒批政府還能裝沒事，還有人反諷：「如果這不是美國施壓，那就真的是央行失職了。」

原PO觀點整理

不管外媒翻譯版本怎麼解讀，韓國國內媒體也沒出來否認施壓說法 回頭看台幣走勢，兩天爆拉根本不是正常資金調節 如果真的是壽險、禿鷹或貿易商導致，根本無法解釋K線如此異常 K線圖一翻開就知道有貓膩，「央行有臉推說市場機制？」

多數鄉民質疑官方說法派「台灣有外匯管制，還禿鷹？禿頭吧」、「哪隻禿鷹能幹贏莊家？猜也知道」、「央行就最大玩家，還推給市場預期心理」、「美元指數都沒大跌，台幣狂升誰信？」

有人諷刺政府「台灣政府說沒有就是沒有，死老百姓想怎樣」、「央行發言變結結巴巴，不敢說出實情」、「哪天講錯話就不敢坐飛機了，壓力很大吧」。

綜合分析政治結合匯率「川普說要重建美國製造，怎可能讓亞幣貶值」、「央行誤判就算了，政府集體裝沒事不行」、「說禿鷹根本荒謬，台灣哪是自由市場」。

這波台幣快速升值，引發市場質疑匯率背後是否存在「外力干預」。K線圖成為投資人檢視真相的依據，儘管央行始終未正面回應美國施壓，但市場的反應與波動已經反映一切。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。