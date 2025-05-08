與美關稅協商談了什麼不能公開？ 網友怒轟：台幣升值自願的

針對外界關注的美國可能對台祭出半導體關稅一事，行政院長卓榮泰近日在立法院接受媒體提問時表示，目前與美方進行的是依《美國貿易擴張法》第232條款所進行的「意見書交換」階段，並非實質進入談判，並強調我方將依產業利益提出正式意見，尚無涉匯率問題。他同時強調過程「融洽」，但細節將「保密」處理，以維持雙方默契。

此番發言在PTT引發熱議。一名網友發文，並將卓榮泰的說法理解為：「不是黑箱，是保密」、「台積電是自願送去美國的、新台幣升值也是自願的」，並表示從相關跡象來看，台灣可能暫時避開被課100%半導體關稅的命運。該文貼出後，引來大量網友圍觀與留言，呈現高度質疑與不信任氛圍。

不少網友嘲諷道：「有好消息早就敲鑼打鼓了」、「現在是在寫謊言草稿」、「這政府講話只有青鳥會信」，並質疑談判進度可能根本沒實質進展，「只是送意見書也能叫談判？」更有網友直言：「匯率都升成這樣了，說沒有談有鬼」、「只要封存消息、拒絕公布，就代表結果不好」、「有本事談成，就拿出來講；遮遮掩掩，就是沒談成。」

對於政府主張「雙方默契、談判慣例」不能公開內容，不少人認為這與「黑箱」無異，並舉例韓國、日本皆已公布相關協商內容，台灣卻選擇保密處理，令人憂心是否另有不可告人之處。一名網友感嘆：「民主、公開、透明早就是笑話，現在變成『不能講的秘密』。」

還有網友點出內線交易疑慮，質疑是否已有特定權貴先行獲知談判走向，藉此在股匯市提前布局牟利：「重要經濟決策不能對全民交代，卻能讓資本市場波動，這才是真正不公平。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。