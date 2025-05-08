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美債進場時機到了？他賭「川普重債券、怕出事」逢低建TLT部位

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想佈局美債部位。路透
網友想佈局美債部位。路透

隨著市場震盪，PTT網友熱議「美債進場時機」，有網友分享自身在四月初美股反彈後選擇獲利了結，持有大量現金觀望，如今轉而思考債券市場的低點布局，並針對長期資金配置、美元趨勢與降息預期做出評估，掀起網友熱烈迴響。

一名網友在PTT發文提到，近來美元匯率略見穩定，加上美國總統川普言論對股票市場不構成實質威脅，但對債市格外謹慎，顯示其「重視債券、怕出事」的態度值得參考。原PO預期若未來通膨壓力升高、美國為刺激經濟而啟動降息，TLT這類長天期債券ETF將迎來資本利得與配息雙收的可能性，因此考慮逢低建立部位，作為長期資金配置的核心。

文章一出，其他網友紛紛留言「買了就中計」、「美債是供需問題，如果川普真的6月印6兆美債借舊還新，誰要接？有國家敢接？」、「除非你有綠卡要住美國，不然還是有匯兌風險」、「牆倒眾人推，君子何必立危牆之下？」

有人勸他「 匯率還沒穩住，看到33的時候才是真正穩，再進場」、「六月中前當然要乖一點」、「匯率是供需問題，買短債吧」、「一直買，擺個幾年，如果等到美國再次偉大，你也翻身」、「做好風控」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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