陸降準降息 經濟準備起飛？全網不看好：熱錢會流進這

中國人民銀行（央行）行長潘功勝7日在中國國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上宣布，將降低存款準備金率（降準）0.5個百分點，預計對市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）。PTT網友熱議「放水後中國經濟會不會起來呢？」其他人狠酸「看來中國經濟真的崩了，降息救經濟，這種熱錢頂多去炒股炒房，救不了經濟」。

潘功勝表示，將下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購利率將從現行1.5%降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下調約0.1個百分點。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，中國因應關稅不確定性下調利率，然而估計台灣央行也不會因此有動作，他好奇「究竟放水後中國經濟還會不會起來呢？還是中國人民還在水深火熱之中？台股的中國市場概念股會受惠嗎？」

其他人留言「中國已經一堆慘況老闆都跑路」、「這種熱錢頂多去炒股炒房救不了經濟」、「都沒錢消費了，降息也救不了」、「 外銷衰退1X%，當然要拓大內需」、「往金融風暴路上前進」、「感覺幫助不大」、「股市還是不會漲」、「放水好幾次了，大招不用錢的一直打」、「這招沒用啦，有用的話，早就起飛了」、「中國放好幾年了，錢就是走不進實體經濟」。

還有人說「 大陸的經濟有一部分是股房市不振，造成支出縮手的通縮，拉抬股房市本來就算是解方之一，整個市場情緒都認為晚點買更便宜，是要怎麼救通縮？市場情緒先拉起來，錢才會再進實業」、「中國央媽只會一招：降準，降準表面為刺激經濟，實際上就是他們銀行沒錢了，為了不圖窮匕現，只好一直降準」。還有人反酸台灣央行「人家在做事，台彎繼續說謊」、「台灣你敢降息？房價噴給你看」、「台幣獨自升級」。

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