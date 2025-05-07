中經院指美國無施壓韓國升值僅是「談匯率」？網轟：鴕鳥心態大爆發

韓國央行才剛鬆口美方「談匯率」，台灣中經院就急跳出來澄清「原文被媒體誤譯」，強調美國未必是施壓，只是在進行討論。不過，網友完全不買帳，痛批這根本是「政治正確式的洗地文」，還酸說「duck不必」、「講白話會被報復嗎？」

近日媒體引述韓聯社報導，指出南韓央行行長李昌鏞證實美方向亞洲國家施壓要求貨幣升值，引發熱議。不過台灣中經院院長連賢明在臉書發文澄清，稱媒體標題與原文內容有所出入，原文其實只是「談論匯率」，還沒明確表達美國有具體要求。

連賢明也補充，美國是否真正施壓尚未確認，強調若台灣真有升值共識，央行應該早已大動作介入，不會像現在這樣「手足無措」。他甚至反問：「怎麼這次一點都不像過去央行的神勇作為？」

網友爆炸質疑替政府洗地「duck不必」、「洗地洗半天，最重要的是最後一段不能講白話吧」、「講白話會被美國報復？這不是此地無銀三百兩」、「談匯率不代表施壓？那關稅就真的會高一點囉」、「說好的神勇央行呢？這次怎麼沒動作」。

許多人點破矛盾「如果美國都沒有壓，那為什麼韓國央行不敢講清楚」、「真的沒施壓，那怕什麼報復？」、「不確定美國是要強勢還是弱勢美元？這根本是閃躲」。

也有人強調要根據事實「大家都直接去看韓聯社原文了，不用再靠媒體翻譯」、「有說談匯率了還說沒施壓，這邏輯怪怪的吧」。

中經院這次的澄清，非但沒有平息市場疑慮，反而引來更大反彈。畢竟民眾的問題不是「媒體有沒有誤譯」，而是：台幣為什麼會這麼升？央行為什麼這次這麼安靜？

面對可能來自美方的升值壓力，若政府與央行選擇「模糊處理」、拒絕對話、閃避問題，只會讓人民更懷疑背後是不是已經交換了什麼條件。

比起洗地式安撫，誠實面對問題、說實話，才是最基本的溝通誠意。

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