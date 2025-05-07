台幣匯率飆升將發生什麼事？受惠與受害概念股有這些

相信投資人都有注意到，上週台幣發生的「罕見事件」，5月2日，新台幣兌美元單日暴漲近1元、漲幅高達3%，創下自1993年央行有公開紀錄以來最大單日升幅。

然而究竟為甚麼會發生這種事情？這不只是新聞上的「數字震撼」，而是一場匯率、政策、資金、市場情緒糾纏在一起的大型事件，今天筆者將原因分成三大項分別討論，提供給投資人思考脈絡，還有相關的受惠與受害概念股整理。

20年來最大台幣單日振福

資料來源：彭博

從上圖就可以看到，上週五的飆升推動新台幣成為今年新興亞洲貨幣排名的首位，兌美元升值逾 6%。在台幣強升的帶領下，其他亞洲貨幣也上漲，韓元和印尼盾上週五上漲逾 1%。

不過有趣的是，市場從大約兩週前就一直在討論台幣兌美元是否有機會升到 13.3 的數字，也顯示出投資人近期對股債匯三市的高波動感到困惑不已，但關於這個 13.3 的數字是怎麼來的，筆者調查應該是來自媒體文章討論的「大麥克指數」來計算。

資料來源：紀路台灣

從調查來看，該計算方式認為美國大麥克售價接近 5.7 美元，而台灣售價是 81 元台幣，兩者相除得出的隱含匯率是 14.232 。若以當時美元兌台幣匯率 32.5 計算，將兩者相減再除以 32.5，得出台幣可能被低估了 56.21%。

換算回去，這就等於台幣應該升值到 13.32 。然而，筆者認為這種計算方法毫無道理可言，實際上台幣之所以有這麼強烈的升值，是因為以下三點同時共振導致。

資金力量：熱錢與基本面共振

資料來源：財經M平方

1.AI與科技熱潮點燃風險偏好

美國大型科技股的財報普遍優於預期，像微軟、Meta等都公布了強勁的獲利與AI投資計畫，讓全球資金重新聚焦在AI供應鏈。而台灣正是全球AI硬體的心臟（台積電、鴻海、廣達等），自然吸引資金回流布局相關個股。

這會導致：

外資匯入台股 → 需將美元換為台幣 → 壓低美元兌台幣匯價 投信與內資也會跟進加碼科技股，加劇資金吸收力

2.台灣Q1 GDP強勁，是外資眼中的亮點

資料來源：財經M平方

台灣第一季GDP年增達 5.37%，遠超市場預期，背後動能來自：

出口大幅反彈（年增超過20%）

企業資本支出回溫（受惠AI建設）

消費持續回暖

這使得外資對台灣市場基本面更具信心，也願意增加資金部位，不只是股市，更包含固定收益或貨幣市場，形成系統性匯入壓力。

3.外資平倉Currency Swap 部位

過去因台美利差大（例如美國利率5.25%，台灣僅1.875%），許多外資做了「利差套利」策略：借台幣買美元債券，賺利差，這通常透過 Currency Swap 實現。

現在美國即將於六月降息、利差收斂，這些部位開始被平倉：

原本是壓抑台幣的空單，現在變成大量買回台幣 本質上是「外匯方向的反轉」→ 加快升值速度

政策與政治動能：央行策略與地緣籌碼

1.央行「有策略地不擋」

5月初是廠商財報結束的空窗期，央行選擇「暫時不出手」，其實是策略性讓市場自然修正。

4月其他亞幣（如韓元、日圓）早已升值，台幣相對「落後補漲」 若在4月底前升值，廠商結算報表會很難看，因此故意讓時機延後

央行不是沒能力，是「選擇性參與」，也避免市場過度干預恐慌。

2.關稅談判籌碼說

有媒體爆料，美國對台「暗示」台幣應升值，以緩解貿易順差問題，雖然央行出來澄清，但在中美開始進行關稅重談的同時，台灣是唯一未被點名的出口大國，卻提前出現劇烈升值，時間點耐人尋味：

台灣主動讓匯率升值，以減緩美方壓力、取得談判入場資格 升值變成一種「無聲的外交語言」

雖然這無法完全證實，但地緣經濟策略角度的「自我調整」是合理推論。

3.地緣政治共振效應

美國明年有期中大選，各國貨幣政策與財政行為都更有政治考量。若台灣提前展現「合作姿態」，也可能爭取到更多外資偏好，甚至貿易豁免空間。

技術踩踏：流動性斷層造成劇烈波動

1.出口商的預期心理加速拋匯

當台幣初期開始強升突破幾個關鍵技術點位後，很多出口商心中警鈴大作：

「我如果今天不賣美元，明天換匯價格會更差！」 一旦這種心態傳染開來，會出現「集體性恐慌結匯」

特別是在5月初：

沒有財報結算壓力 → 廠商反而會主動搶先拋 匯市在無干預下會出現類似「停損踩踏」

2.進口商與外資買方退場觀望

市場另一邊，本該接美元的「買方」如進口商、外資機構，卻因擔心行情還沒到底，選擇觀望。而這也導致報價真空（bid-offer極寬）、市場流動性快速蒸發、匯價從31.8直接殺到31.0幾乎沒人接手。

這種狀況非常類似股市「跌停無買盤」，放到匯市就是踩踏性貶值/升值的特徵。

以上三大項，才是構成為什麼台幣升值速度會這麼快、這麼急、這麼兇的原因，並不是單純的陰謀論，或是美方壓力。

台幣升值誰利多？誰崩潰？

而對許多投資人來說，匯率市場的大波動或許較為無感，但股債匯三市一直都會互相影響，由於台幣的強烈升值，以出口為導向的台灣企業，就會有較嚴重的匯損，相反的進口商則受惠台幣的強勢而能縮減成本，以下筆者整理相關受惠與受害概念股給投資人參考比較。

升值利多受惠股：

1.出國旅遊：台幣升值消費力上升，華航（2610）、長榮航（2618）、台灣虎航(6757)、鳳凰（5706）、五福（2745）、雄獅(2731)、山富(2743)

2.進口業者：成本下降、毛利擴張，如食品、車商、電商，和泰車（2207）、網家（8044）、富邦媒（8454）、聯華食(1231)、泰山(1218)、卜蜂(1215)、大成(1210)

3.資產市場：熱錢進場推升房股資產，長虹（5534）、興富發（2542）、遠雄（5522）、台肥(1722)、大同(2371)、華固(2548)、京城(2524)

4.投資人：可用台幣購買美元資產便宜，元大S&P500（00646）、國泰費半（00830）

5.政策向：抑制通膨、資金留台

升值受災戶股：

1.出口產業：匯損衝擊、報價壓力大、競爭力下降，台積電（2330）、仁寶（2324）、和碩（4938）、中鋼（2002）、華新（1605）、友達（2409）、群創（3481） 、上銀（2049）

2.資產市場：熱錢退場時泡沫風險大

3.投資人：美股、美債投資報酬折損

4.政策向：若產業出現失衡，恐需壓回

原文出處：台幣匯率飆升 發生什麼事?受惠與受害概念股有哪些？

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