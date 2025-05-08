投資的底層邏輯…本益比達60倍時該怎辦？專家：特別留意評價因素

第三個因素是資金面，可以將其視為社會整體的資金短缺程度，並透過社會融資規模、廣義貨幣供給量（M2）等指標來衡量。

社會資金面和資本市場的資金面雖然都涉及資金的供需，但關注的焦點不同，後者更關注市場本身的資金供給與需求，而市場的資金供需會決定資產價格。

本文出自《投資的底層邏輯》 此外，還有一些因素會影響市場資金供需，例如可替代資產的供需情況、新股發行情況、企業吸納資金的能力等。境外資金的流入與流出是考察資金面的重要指標。

第四個因素是評價面，相對而言，評價對市場的短期影響不大，但當市場評價過高或過低時，就必須特別留意。

例如，當市場評價處於正常範圍（本益比保持在二十、三十或四十倍）時，評價因素短期內對市場的影響有限，但如果本益比達到六十倍甚至八十倍，那麼投資人就應該特別留意評價因素。

最後一個因素是技術面，或稱為動能因素，反映的是市場情緒與趨勢。中國投資界有一種說法：投資人大多是透過K線圖來進行技術分析。

短期內，技術面非常重要，反映市場參與者之間的競爭和策略對抗。過去許多短線投資人非常注重技術面，但隨著更多機構投資人加入後，技術面只是投資人預測市場的眾多考量之一。

除了多週期特徵，機構投資人還應該根據不同情境來配置投資組合：機構投資人必須意識到經濟存在週期，而且必須全盤考量不同區域的市場，例如歐洲、美國、中國、日本等。

許多投資機構只是簡單的模仿多元資產配置策略，但效果並不好。因此，如果想成功投資，不僅要建立完善的投資架構，還要確保投資組合當中的各資產類別都能穩定運作。

如果不了解市場或產品，貿然涉足陌生領域，不但無法分散風險，可能還會增加投資風險。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。