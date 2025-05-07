中國跪了？「同意與美方接觸」 市場秒解讀：今天台股井噴

連日來都是美方單方面喊話，終於！中國商務部今（7日）清晨罕見主動發聲明表示：「同意與美方進行接觸」，並確定副總理何立峰將在5月9日至12日與美國財長貝森特會談。此舉被視為貿易戰轉折點，網友炸鍋直呼：「跪了！今天要噴！」

根據中國商務部與金十數據網站資訊，5月7日清晨6點，中方罕見以官方立場回應美中經貿接觸，指出「在充分考量全球期待、中方利益與美國消費者呼聲後，決定與美方接觸」，意味著雙方進入實質談判階段。

這也是中國首次明確承認將與美國會談，結束川普陣營多日「喊話式獨角戲」，象徵貿易談判即將升溫。

股市樂觀派「今天要噴了」、「消息一出盤後直接拉一根」、「終於高點要來了」、「準備井噴」、「大關稅 大成功 嘻嘻」、「來了來了，大的要來了」。

嘲諷「中國跪了」派「嘴巴說不跪，膝蓋倒是很誠實」、「舔屁眼的早離開談判桌」、「川同志講的要宣布大事會是這個嗎」、「中國撐不住跪了」、「天朝願意接見爸爸」。

也有人持保留態度「不可能第一次就談成功啦 但起碼是開始」、「想也知道會談崩」。

中國官方一改過去硬派態度，罕見主動釋出善意，無論實質內容為何，光是「氣氛改變」就足以觸發金融市場劇烈反應。台股今早是否上演「開盤即噴」行情，值得關注。

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