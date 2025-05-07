花1.2兆買核電換關稅0％！藍委突襲提案 網開酸：那「綠能」賺什麼？

AIT甫釋出願協助台灣解決能源問題，國民黨立委賴士葆立刻腦洞大開，建議行政院砸1.2兆跟美國買核電、連安全與運轉都外包給美方，還語出驚人：「說不定關稅可以歸零！」網友反應兩極，有人喊「一舉多得」，也有人直酸：「那綠能財團怎麼賺？」

在總質詢中，賴士葆點出核二、核三仍有空間擴建機組，合計可新增6部核電機組，花費1兆2千億台幣，美方可包辦設廠、技術、營運與安全，全案換來穩定發電、處理核廢、補台電虧損、強化台美合作，更可能成為貿易談判的「關稅籌碼」。

賴語出驚人：「這我昨晚想很久，超讚！美國人就等著做這門生意啦！」

不過行政院長卓榮泰未正面回應，僅表示須整體評估核安與核廢料去向。

網友質疑背後利益「說真的好主意但是Dpp不可能同意，因為這樣綠能他們要賺什麼」、「這樣綠能賺什麼」、「低端：我們餓肚子 也要讓綠能賺爆」、「死也不肯，太聰明的招不能出自藍營」。

有人支持實質作法「就算關稅沒降也該用核能」、「這個不錯 台美真正雙贏」、「搞不好真的關稅歸零，一舉數得」、「核廢料問題連美國都願意幫忙解 真的該談看看」。

今出口受匯率與關稅雙殺，若核能真能成為台美雙贏解方，接下來的問題將不只是技術，而是「誰願意鬆手讓利？」

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