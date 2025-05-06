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韓國承認美國施壓升值！網氣炸：政府說謊成性、何時大罷免賴清德？

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統。（記者葉信菉／攝影）

美國是否對亞洲國家施壓要求升值，台灣政府連日來頻頻否認，但韓國央行總裁李昌鏑卻在亞洲開發銀行年會上鬆口，直言「亞洲貨幣近期升值，美方壓力是原因之一」。這番話在PTT引起爆量共鳴，鄉民直指：「這句話一出，等於捅破台灣政府那層謊言的窗戶紙」。

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有鄉民在看完韓國總裁發言後，回顧過去幾日台灣政府與央行的說法，感嘆如下...

1.央行版本不斷變化

5/2新聞稿否認美國施壓，改說是「外資匯入＋媒體報導帶動預期心理」

5/6記者會又說出口商恐慌拋匯、新台幣升值預期、基本面良好等

2.媒體再補一刀

有報導指壽險避險需求才是關鍵，說法更加混亂。

3.總統府也同步強調沒被施壓

但現在韓國行長直接在國際場域說破「亞洲貨幣升值與美國施壓有關」，台灣政府過去幾天的說法瞬間失去信任基礎。

鄉民留言直球評論「信賴政府」、「說謊成性」、「何時可以大罷免？我說的是總統」、「光開局送台積電就不用信了」、「不守信用又怎樣 你能怎麼樣呢？」、「信用破產好幾次了 今天還有人信執政黨政策？」、「千萬別抬頭，誰叫你抬頭的」、「青鳥：沒空，政府說謊會比大罷免重要嗎？」、「這政府信用早就跟司法一起破產了」、「從疫情時就知道這政府的公信力」、「沒事 台灣依然會乖乖吞下去 最乖的狗」。

從韓國鬆口到PTT炸鍋，反應已不只是匯率問題，而是對台灣政府整體公信力的長期積怨爆發。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣匯率 台積電 疫情 總統府 美國 賴清德

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