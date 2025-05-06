謝金河信心喊話「台幣沒這麼弱」網：訊號來了、國師洗地

新台幣近期狂升，引發市場劇烈震盪與陰謀論四起，甚至有人懷疑政府簽下「海湖莊園協議」，導致匯率失控。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文力挺台灣，直言「台灣沒那麼弱」，揭示央行干預匯市的底氣就是那超過6千億美元的外匯存底，還點名「禿鷹」勢力在市場作亂，央行不可能坐視不管。

不過這番話在PTT上引發爆量反彈，不少網友質疑謝金河「又來洗地」，更戲稱他發文當天就是反指標啟動。貼文瞬間淪為情緒出口，有人更直言「台灣沒那麼強吧」、「聽完更怕」，對老謝的「霸氣喊話」完全不買單。

發功等於訊號，這群人超懂「完蛋了」、「台幣要出事，都先有這篇文預告，滿準的」、「老謝說穩我就知道要變了，這邏輯比技術分析還準」、「急升後就是急貶，老謝又在講片面」、「看看期指就知道他完全反指標」、「國師開示，台灣要進入丸子模式了」。

謝金河這篇是為市場信心打強心針，邏輯上沒有問題，但鄉民眼中，他早就成為「逆風訊號」；原貼文中網友刷一排「丸子」「完了」，再度印證「反指標」不是笑話，而是早已烙印在群眾心理的印記...就等每次看到老謝出手。

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