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央行壓低台幣⋯忽視台幣被長期低估？他質疑：裝傻還故意的

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣急升央行出面喊話。圖/本報系資料照片
台幣急升央行出面喊話。圖/本報系資料照片

近期台幣快速升值，引發網友直言批評台灣央行長期操控匯率、刻意壓低台幣，以維持出口競爭力，卻同時大量持有美元與美債，質疑「央行不知道台幣被長期低估嗎？是裝傻還是故意的？」但也有人不認同，並指出此次台幣急升是受到地緣政治風險影響。

一名網友PTT發文指出，自前總裁彭淮南時期即有「彭淮南防線」傳聞，意指央行在人為維持新台幣匯率區間。他提及暢銷書《致富的特權》，內容揭露央行長年壓抑匯率來支撐出口，卻可能讓民眾的實質購買力遭到掏空，直言「遲早會爆」。

此番言論在PTT引發網友激辯。部分網友認同其說法，認為台灣央行靠匯率干預挹注財政、壓低薪資與購買力，甚至影響房價與貧富差距。有網友直指「長期打類固醇，今天症狀一次爆發」，也有人質疑央行手握大量美元資產，反而在台幣升值時蒙受損失。

但也有不少網友反駁，強調全球主要央行多有操作匯率，並非台灣獨有現象，直言「出口導向國家當然不可能放推貨幣」、「哪國央行不干預匯率的？」、「有低估嗎，不是地緣政治風險外資卯起來賣嗎？」另有人指出，匯率操作能穩定物價與就業，對經濟發展仍具正面貢獻。

更有人認為，近期台幣升值速度過快，正是過去長期壓抑升值的「反噬」，並指出此波變動恐因應對美國政治壓力與經濟談判需求。一位網友指出：「以前27元時還能硬壓到32元，現在美國不忍了，硬要我們恢復幣值。」

此外，雖有不少網友呼籲檢討央行政策，但也有人提醒，不應以簡化的角度解釋複雜的總體經濟問題，「不是白痴想的那麼簡單」，且台幣升值對出口商、內需民生、市場信心皆有不同層面衝擊，不能僅從匯率單一因素看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台幣 台幣匯率 央行 美國

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