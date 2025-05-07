中華電漲破130元 他質疑「高人操盤」：未來恐怕變飆股

中華電信（2412）儘管沒有重大利多消息或爆發性成長題材，但因穩健經營本業與抗跌特性，仍被網友譽為「台股現金帳戶」、「比美債更穩的避風港」，近來中華電股價悄悄回升至130元以上，引發PTT股板網友熱烈討論。有人質疑，中華電恐怕是有「高人操盤」，未來說不定可能成為飆股。

一名網友在PTT發文指出，中華電近期雖無亮眼財報或政策利多，卻在台幣升值與市場波動下逆勢回穩，目前股價達130.5元，距離歷史高點132元不遠。他推測背後或有「高人操盤」，若放開限制甚至有潛力成為「飆股」，更直言：「很多人貸款買股票最後慘賠，不如貸款買中華電信，沒讓你吃虧過。」

眾多網友則認為，中華電屬典型「內需、防禦型」標的，適合作為穩定配息資產，甚至形容其為「真正的債券」、「定存股」、「資金停泊好地方」、「真正的債券，什麼面都不用管，不攻擊也不防守」、「以後教科書的無風險利率要改成中華電殖利率」、「 比美債好，哲哲要不要考慮買這檔」、「中華電比美債還穩」、「股利殖利率比銀行定存還香」，也有投資人分享自己持有十多年，雖不如科技股飆漲，但長期報酬與心情都相對穩定。

不過也有網友潑冷水，認為中華電股價走強反映市場資金無處可去，並不代表整體盤勢健康，有人直言「漲越多不就表示資金不敢買別的」、「全面轉進中華電，表示行情可能已進入高點」、「中華電就債券啊，有3000萬以上可以配置」。也有投資人警告「人多的地方不要去」，提醒投資人留意高檔風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。