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川普預告加徵藥品關稅！他質疑是「為了備戰」 網憂未來連藥都吃不起

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國前總統川普5日預告，計畫在未來兩週內對進口藥品加徵新一輪關稅，此舉不僅延續其強硬的貿易保護主義政策，更引發外界對其「戰備型經濟」思維的關注。川普強調：「我們不希望從其他國家購買藥品，因為如果我們陷入戰爭，我們希望能自給自足。」PTT網友認為，川普此番言論意即為將來將來可能發生的戰爭備戰，但多數網友卻不相信川普，質疑他若一意孤行，後果只會導致美國人連藥都吃不起。

華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，川普5日於白宮橢圓辦公室簽署與健康政策相關的行政命令，會中透露將針對進口藥品實施新一波關稅。川普表示：「我會在接下來2周內宣布。」

此番宣示也引發PTT網友熱議，一名網友發文指出，「川普所作所為全是為將來可能的戰爭做準備」，點名從半導體、鋼鐵、造船到如今藥品，都反映他希望美國在戰時可獨立運作。他戲稱「這次川普算是自己說漏嘴了」，同時詢問是否有「戰爭概念股」可布局，前提是「公司不在台灣」。

其他人卻不買單，紛紛留言「沒人理他，他半導體關稅到現在都還沒公佈，全球化那一派的不可能讓他在那邊亂搞」、「目前連一個完全談好的國家都沒有」、「 醫藥關稅是要搞爆歐洲佬」、「美國窮人沒錢看醫生，現在連藥也要買不起了」、「美國廠商哪想做便宜學名成藥，利潤有夠低」、「美國窮人生病都自己買成藥吃，我就看會不會跟你拚命」、「看醫生要變成奢侈了」、「一直拿石頭砸自己幹嘛」。

還有人留言「美國人超忙，又要搞晶片又要搞汽車，現在再加一個搞藥品，全部搞起來」、「藥這種搬不回去的」、「什麼都想自己做，回去當原始人吧」、「美國人會生病、歐洲人也會生病、亞洲人也會生病。反正你都要買藥，要請便宜的製藥工人還是貴的製藥工人？」、「 翻譯：你們台灣未來肯定是戰場，不如先把供應鏈先遷過來」、「關稅戰的結果就是美國人再來買藥會遇到缺貨的情況，目前美國人要買一些民生物資就已經先遇到貨架變空」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 半導體 川普 戰爭 美國 關稅

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