快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣狂升將複製1985年「廣場協議」？哲哲：不可能會重演因時空背景不同

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮示警：台灣電子業是經濟命脈，這種升法會死人，「勸政府千萬不要放任」。聯合報系資料照
分析師郭哲榮示警：台灣電子業是經濟命脈，這種升法會死人，「勸政府千萬不要放任」。聯合報系資料照

新台幣近日急升，引發市場恐慌，甚至有投資人聯想到1985年美日簽訂「廣場協議」後，日本進入泡沫經濟與失落的二十年。然而，分析師郭哲榮（哲哲）於5日直播節目中直言，台灣不可能重演當年的日本經驗，因為產業結構早已截然不同，「那時候電子業不重要，現在台灣不能沒有電子股，這種升值法會死人，政府絕對不可能放任下去。」

編輯推薦

哲哲指出，外界在討論匯率問題時，常過度參照1985年廣場協議的歷史，但忽略了兩個關鍵差異：

首先，當年日圓升值雖確實重創日本出口，但泡沫破裂真正導火線是利率政策的劇烈轉向；

其次，當年台灣的電子產業才剛起步，「鴻海剛成立、台積電還在虧錢，電子股在台股裡根本沒有現今重要。」

「現在若真的發生1980年代那種升值法，台灣會死一片，因為電子業如今已是重中之重。」哲哲提醒，台灣如今已是全球電子供應鏈核心，一旦台幣急升，將直接衝擊外銷與出口訂單，對整體經濟的殺傷力遠大於過去

他進一步分析，如果升值行情只是短暫一、兩個月，投資人轉向資產股也難及時反應，「土地變貴了，但台幣若馬上反轉貶值，你根本來不及賣。」除非新台幣真的要升到25元甚至更低，市場才可能出現資產行情，電子股先崩則是遲早的事。

針對近期部分財經網紅將1985年廣場協議套用至當下情勢，哲哲也忍不住批評：「那些人就是照表宣科，模仿我之前的說法，講得頭頭是道，卻忘了時空背景早已不同。」

對於政府政策，他強調，台幣升值過快恐壓垮科技出口動能，「這種升法會死人，我勸政府千萬不要放任。」

面對川普重啟關稅戰、美國景氣不確定性、新台幣強升多重壓力，哲哲直言：「今年電子業真的很可憐，一下被川普搞、一下又被新台幣搞。」

他也提醒投資人，不論資產配置還是選股，都應回歸本質面，避免只聽信情緒與話術，「升值本身不是問題，但若忽略產業結構轉變與經濟現實，那才是真的風險。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台幣匯率 廣場協議 日本 電子股 鴻海2317

相關新聞

台幣狂升將複製1985年「廣場協議」？哲哲：不可能會重演因時空背景不同

新台幣近日急升，引發市場恐慌，甚至有投資人聯想到1985年美日簽訂「廣場協議」後，日本進入泡沫經濟與失落的二十年。然而，分析師郭哲榮（哲哲）於5日直播節目中直言，台灣不可能重演當年的日本經驗，因為產業

台幣急升陰謀論！他猜「有政策性操作」 網憂：恐迎倒閉失業潮

台幣兌美元匯率狂升，5日中午中午暫收29.95元，升值1.114元，在短短兩個營業日內，升值幅度超過8%，對歐元、人民幣、日圓、英鎊等主要貨幣也同步大幅升值，引發網友熱烈討論。網友羅列各幣別匯率變化，直言台幣升勢之快前所未見，懷疑背後是否涉及政策性操作，更有網友將此波急升與1985年美國主導的「廣場協議」相提並論，質疑台灣是否簽下不對外公開的協議，進行「非市場化升值」。

他曝台幣升值5優點⋯爽爽加薪、出國更便宜？網潑冷水曝殘酷現實

台幣兌美元匯率5月2日創下近40年來最大單日升幅，5日繼續狂升一度觸及29.59元。PTT網友熱議「新台幣升值的好處」，包括加薪、慣老闆沒理由加價、央行不能多印台幣、無法炒房、殭屍公司倒閉、出國變便宜等。其他人卻笑稱「想太美」，直呼「升值也是美國要求的」。

「馬英九至少還會道歉」賴清德連解釋都像廢話 網嗆：還拍影片邀功？

台幣狂升破30關後，總統賴清德昨日釋出4分鐘影片回應，強調升值是市場預期心理所致，與台美談判無關。不過，網路輿論並未買單，從PTT到臉書留言全面開轟，不僅質疑賴清德「想邀功」，更砲轟其發言空洞，「比空

台幣狂升惹議！賴清德親上火線說明 網炸鍋酸：像菜鳥買房讓人看穿底牌

新台幣近日急升引發出口業界連鎖反應，總統賴清德5日傍晚親上火線，透過一段4分鐘影片說明匯率變動的原因，並強調並未涉及匯率談判。不過此舉在PTT引爆熱烈討論，有網友直言「像個想成交的買房菜雞，政府底牌全

台幣升值⋯換台灣失落20年？他曝「利率政策是關鍵」：景氣恐反轉

近日新台幣大幅升值，引發投資人回憶起美國及日本簽訂「廣場協議」，導致日本開啟失落的20年。有網友針對「廣場協議」引發的日本泡沫經濟進行解析，認為泡沫成因並非匯率升值本身，而是利率政策的轉向，並警示台灣若台幣升值過快、出口產業受衝擊，將面臨內需萎縮、景氣反轉的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。