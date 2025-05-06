台幣狂升將複製1985年「廣場協議」？哲哲：不可能會重演因時空背景不同

新台幣近日急升，引發市場恐慌，甚至有投資人聯想到1985年美日簽訂「廣場協議」後，日本進入泡沫經濟與失落的二十年。然而，分析師郭哲榮（哲哲）於5日直播節目中直言，台灣不可能重演當年的日本經驗，因為產業結構早已截然不同，「那時候電子業不重要，現在台灣不能沒有電子股，這種升值法會死人，政府絕對不可能放任下去。」

哲哲指出，外界在討論匯率問題時，常過度參照1985年廣場協議的歷史，但忽略了兩個關鍵差異：

首先，當年日圓升值雖確實重創日本出口，但泡沫破裂真正導火線是利率政策的劇烈轉向； 其次，當年台灣的電子產業才剛起步，「鴻海剛成立、台積電還在虧錢，電子股在台股裡根本沒有現今重要。」

「現在若真的發生1980年代那種升值法，台灣會死一片，因為電子業如今已是重中之重。」哲哲提醒，台灣如今已是全球電子供應鏈核心，一旦台幣急升，將直接衝擊外銷與出口訂單，對整體經濟的殺傷力遠大於過去。

他進一步分析，如果升值行情只是短暫一、兩個月，投資人轉向資產股也難及時反應，「土地變貴了，但台幣若馬上反轉貶值，你根本來不及賣。」除非新台幣真的要升到25元甚至更低，市場才可能出現資產行情，電子股先崩則是遲早的事。

針對近期部分財經網紅將1985年廣場協議套用至當下情勢，哲哲也忍不住批評：「那些人就是照表宣科，模仿我之前的說法，講得頭頭是道，卻忘了時空背景早已不同。」

對於政府政策，他強調，台幣升值過快恐壓垮科技出口動能，「這種升法會死人，我勸政府千萬不要放任。」

面對川普重啟關稅戰、美國景氣不確定性、新台幣強升多重壓力，哲哲直言：「今年電子業真的很可憐，一下被川普搞、一下又被新台幣搞。」

他也提醒投資人，不論資產配置還是選股，都應回歸本質面，避免只聽信情緒與話術，「升值本身不是問題，但若忽略產業結構轉變與經濟現實，那才是真的風險。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。