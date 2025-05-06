快訊

郭智輝花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：經長個人負擔

台股開盤下跌179點 台積電開低22元

法務出動！配件商Genki提早秀Switch 2配件 任天堂真的要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

「馬英九至少還會道歉」賴清德連解釋都像廢話 網嗆：還拍影片邀功？

聯合新聞網／ 綜合報導
總統賴清德。(聯合報系資料照片)
總統賴清德。(聯合報系資料照片)

台幣狂升破30關後，總統賴清德昨日釋出4分鐘影片回應，強調升值是市場預期心理所致，與台美談判無關。不過，網路輿論並未買單，從PTT到臉書留言全面開轟，不僅質疑賴清德「想邀功」，更砲轟其發言空洞，「比空心菜還空」、「笑臉上火線、人民失業倒一片」，怒火延燒整夜。

總統回應強調：與關稅談判無關、台灣體質強健

賴清德影片中說明，新台幣升值主因是去年經濟成長亮眼與外資回流買超台股，而非與美方關稅談判交換條件。他也強調，中央銀行與談判單位皆證實未觸及匯率議題，籲民眾勿被不實訊息誤導，並強調「台灣經濟體質仍然強韌良好，對台灣要有信心」。

網友反應：感覺台灣像「急著成交的菜雞」

不過，PTT股板與臉書留言區卻不領情...

許多網友對此「看破手腳」，直言「賴政府太想談成，表現得像個很想成交的買房菜雞，台灣變得毫無籌碼」、「匯率升成這樣還拍影片嘻皮笑臉，沒人考慮過出口企業死成什麼樣嗎」、「中小企業怎麼扛得住？你升到27元還怎麼活」、「這種時機還在講打底、邀功？到底誰想出來拍這部片的」。

更有不少留言直批整段回應「講了等於沒講」，「史上最空，根本沒回答關鍵問題」、「越講越怕，越解釋越心虛」、「只看到政權保衛戰，沒看到人民的痛。」

官方說法與市場焦慮的「認知落差」正在擴大

這波台幣急升引發的輿論效應，其實不只是對政策的反彈，更突顯出政府對於市場擔憂回應的「節奏錯位」。

一方談基本面與信心，另一方已陷入成本倒灌與接單恐慌的現實中。

尤其當總統親自出面，卻無法釋疑反而激化情緒時，更值得重視的是：政府團隊是否準備好在下一波更劇烈的「經濟反彈」中，提出更清晰可見的穩定措施？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣匯率 賴清德 馬英九

延伸閱讀

台幣升值⋯換台灣失落20年？他曝「利率政策是關鍵」：景氣恐反轉

00918能與00878和成分股6成像的00919搭配互補？專家：規模成長率勝過大鯨魚

謝金河稱台幣13元不可能！網友：完了…真的要來了

賴清德親上火線回應新台幣暴升！網反應超爆炸：史上最爛總統比馬英九還空

相關新聞

台幣急升陰謀論！他猜「有政策性操作」 網憂：恐迎倒閉失業潮

台幣兌美元匯率狂升，5日中午中午暫收29.95元，升值1.114元，在短短兩個營業日內，升值幅度超過8%，對歐元、人民幣、日圓、英鎊等主要貨幣也同步大幅升值，引發網友熱烈討論。網友羅列各幣別匯率變化，直言台幣升勢之快前所未見，懷疑背後是否涉及政策性操作，更有網友將此波急升與1985年美國主導的「廣場協議」相提並論，質疑台灣是否簽下不對外公開的協議，進行「非市場化升值」。

他曝台幣升值5優點⋯爽爽加薪、出國更便宜？網潑冷水曝殘酷現實

台幣兌美元匯率5月2日創下近40年來最大單日升幅，5日繼續狂升一度觸及29.59元。PTT網友熱議「新台幣升值的好處」，包括加薪、慣老闆沒理由加價、央行不能多印台幣、無法炒房、殭屍公司倒閉、出國變便宜等。其他人卻笑稱「想太美」，直呼「升值也是美國要求的」。

「馬英九至少還會道歉」賴清德連解釋都像廢話 網嗆：還拍影片邀功？

台幣狂升破30關後，總統賴清德昨日釋出4分鐘影片回應，強調升值是市場預期心理所致，與台美談判無關。不過，網路輿論並未買單，從PTT到臉書留言全面開轟，不僅質疑賴清德「想邀功」，更砲轟其發言空洞，「比空

台幣狂升惹議！賴清德親上火線說明 網炸鍋酸：像菜鳥買房讓人看穿底牌

新台幣近日急升引發出口業界連鎖反應，總統賴清德5日傍晚親上火線，透過一段4分鐘影片說明匯率變動的原因，並強調並未涉及匯率談判。不過此舉在PTT引爆熱烈討論，有網友直言「像個想成交的買房菜雞，政府底牌全

台幣升值⋯換台灣失落20年？他曝「利率政策是關鍵」：景氣恐反轉

近日新台幣大幅升值，引發投資人回憶起美國及日本簽訂「廣場協議」，導致日本開啟失落的20年。有網友針對「廣場協議」引發的日本泡沫經濟進行解析，認為泡沫成因並非匯率升值本身，而是利率政策的轉向，並警示台灣若台幣升值過快、出口產業受衝擊，將面臨內需萎縮、景氣反轉的風險。

謝金河稱台幣13元不可能！網友：完了…真的要來了

新台幣急升掀起全台恐慌，甚至有網友根據「大麥克指數」推估，新台幣可能升值到13.3元！對此，財信傳媒董事長謝金河近日發文強調，「極端預測通常都不會兌現」，他認為即使在川普平衡貿易收支的政策下，台幣、日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。