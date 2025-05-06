「馬英九至少還會道歉」賴清德連解釋都像廢話 網嗆：還拍影片邀功？

台幣狂升破30關後，總統賴清德昨日釋出4分鐘影片回應，強調升值是市場預期心理所致，與台美談判無關。不過，網路輿論並未買單，從PTT到臉書留言全面開轟，不僅質疑賴清德「想邀功」，更砲轟其發言空洞，「比空心菜還空」、「笑臉上火線、人民失業倒一片」，怒火延燒整夜。

總統回應強調：與關稅談判無關、台灣體質強健

賴清德影片中說明，新台幣升值主因是去年經濟成長亮眼與外資回流買超台股，而非與美方關稅談判交換條件。他也強調，中央銀行與談判單位皆證實未觸及匯率議題，籲民眾勿被不實訊息誤導，並強調「台灣經濟體質仍然強韌良好，對台灣要有信心」。

網友反應：感覺台灣像「急著成交的菜雞」

不過，PTT股板與臉書留言區卻不領情...

許多網友對此「看破手腳」，直言「賴政府太想談成，表現得像個很想成交的買房菜雞，台灣變得毫無籌碼」、「匯率升成這樣還拍影片嘻皮笑臉，沒人考慮過出口企業死成什麼樣嗎」、「中小企業怎麼扛得住？你升到27元還怎麼活」、「這種時機還在講打底、邀功？到底誰想出來拍這部片的」。

更有不少留言直批整段回應「講了等於沒講」，「史上最空，根本沒回答關鍵問題」、「越講越怕，越解釋越心虛」、「只看到政權保衛戰，沒看到人民的痛。」

官方說法與市場焦慮的「認知落差」正在擴大

這波台幣急升引發的輿論效應，其實不只是對政策的反彈，更突顯出政府對於市場擔憂回應的「節奏錯位」。

一方談基本面與信心，另一方已陷入成本倒灌與接單恐慌的現實中。

尤其當總統親自出面，卻無法釋疑反而激化情緒時，更值得重視的是：政府團隊是否準備好在下一波更劇烈的「經濟反彈」中，提出更清晰可見的穩定措施？

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