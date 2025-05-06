台幣狂升惹議！賴清德親上火線說明 網炸鍋酸：像菜鳥買房讓人看穿底牌

新台幣近日急升引發出口業界連鎖反應，總統賴清德5日傍晚親上火線，透過一段4分鐘影片說明匯率變動的原因，並強調並未涉及匯率談判。不過此舉在PTT引爆熱烈討論，有網友直言「像個想成交的買房菜雞，政府底牌全被看光」，質疑賴政府急於完成談判、恐淪為讓利姿態。

一名網友在PTT股板發文指出，對新台幣升值的背後邏輯感到不解，直言政府彷彿迫不及待想在第一波完成談判，「就像想成交的買房菜雞」，匯率急升讓台灣的籌碼被提前釋放。原PO更暗示，這樣的節奏對談判策略毫無幫助，批評總統對出口導向經濟的認知過於輕率，「你台積電已經奉上了，好的匯率也變了，還有什麼卡可以談？」

總統賴清德在影片中提出五點說明，指出新台幣升值是由市場預期心理驅動，源於台灣經濟成長表現優於預期與外資買超台股。此外，他也駁斥「談判涉及匯率」的傳聞，稱中央銀行與經貿辦公室已明確否認，並強調會以「不犧牲任何產業」原則穩健因應。

許多留言批評政府放棄籌碼、政治凌駕經濟「你現在就像一個買房的菜雞，房仲不拿捏你要拿捏誰？」、「產業也不用顧了嗎？匯率升那麼多是要倒幾家」、「像這樣強升匯率，失業潮早晚爆」、「從台積電、匯率、談判節奏全都讓出去了，有什麼好談的？」

也有質疑炒作過頭、匯率正常調整「又不是跌到27元，有必要大驚小怪？」、「PTT都講得像世界末日，怎麼不說外資買台股買到爆」、「政府又不是笨蛋，這時間點升值你覺得是巧合？」

這波台幣強升已經引起廣泛擔憂，特別是出口企業與擁有美元部位的投資人壓力劇增。賴清德出面雖有穩定市場之意，但市場更關心的是政策節奏與匯率的可預測性，否則「談判還沒結束，籌碼先被看破」的疑慮恐怕難消。這場關稅攻防與匯率拉鋸，恐怕才剛進入白熱化。

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