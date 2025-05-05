謝金河稱台幣13元不可能！網友：完了…真的要來了

新台幣急升掀起全台恐慌，甚至有網友根據「大麥克指數」推估，新台幣可能升值到13.3元！對此，財信傳媒董事長謝金河近日發文強調，「極端預測通常都不會兌現」，他認為即使在川普平衡貿易收支的政策下，台幣、日圓、韓元可能同步升值，但不可能只有台幣單獨升到如此極端水位。

謝金河回憶，90年代曾有人預測日圓會與美元達到1:1匯率，結果並未實現，這次的13.3元預測也屬於同類型的「極端假設」。他更點名某些媒體過度渲染海湖莊園協議內容，形容為「別有用心的報導」，造成市場不必要恐慌。

這番談話雖然意在安撫人心，但PTT網友反應卻出現巨大反差，留言瞬間暴走，「蒸丸」「丸子」成為板上關鍵字，不少人直言：「完了」。部分網友更出現「魔咒式反指標」心態，認為「老謝說不會到，那就是會到」

從謝金河的發文來看，他是想為市場降溫、消除恐慌情緒，但這波升勢的劇烈程度、搭配政治與政策不確定性，讓投資人早已風聲鶴唳；加上近年「反向發言成真」的市場經驗，才會導致網友出現反諷式的恐慌反應。與其說民眾信了13.3，不如說是對政府與專家預期能力的信任逐漸流失。這場信心危機，還需要更多具體作為來挽回。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。