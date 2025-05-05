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新台幣狂升成這樣…中央銀行的功能？網超酸：說不定這是干預後的結果

聯合新聞網／ 綜合報導
中央銀行。路透社
中央銀行。路透社

一名網友在PTT《Stock》板貼出中央銀行的職責圖片，對比近期台幣兌美元如虛擬幣般劇烈波動的匯率走勢，怒批央行功能形同虛設。他表示，央行總裁楊金龍才剛出面說明、結果台幣反而貶得更兇。自己持有國泰金、可成、寶成...眼見台幣爆升，懷疑是否該停損出場。

網友看法「請喝咖啡」、「幹話央行」、「說不定這就是干預後的結果阿」、「老鷹高處俯瞰你要怎麼贏我也不知道」、「央行跟政府一樣，沒有功用」。

還有人表示「老鷹禿鷹都是鷹。楊已經暗示很明顯」、「美國爸爸表示：good」、「壓雙率賺錢上繳國庫 如此而已」、「跟賴清德一樣」。

這起事件反映民間對央行「應有作為」與「實際行為」的落差日益不滿，尤其當政治人物與央行說法一致時，更容易引發市場對其獨立性的疑慮。對出口股投資人而言，央行的沉默與拖延，或已直接轉化為帳上損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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