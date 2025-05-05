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賴清德親上火線回應新台幣暴升！網反應超爆炸：史上最爛總統比馬英九還空

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。記者余承翰／攝影
賴清德總統。記者余承翰／攝影

新台幣兩天急升近10%，破天荒站上29元邊緣，引發市場一陣焦慮。總統賴清德今日晚間罕見釋出一段4分鐘影片，對外說明匯率飆升原因，強調台灣經濟基本面良好，並否認台美談判有觸及匯率議題，呼籲社會「理性團結、別散播謠言」。

賴清德四大重點回應匯率風暴

1.台幣升值是信心展現？

總統指出，近期升值主要來自外匯市場預期心理，背後原因包括去年經濟成長4.59%、今第一季估達5.37%，亞洲四小龍中僅台灣被IMF上修成長預期。

2.外資持續匯入推升匯率

他表示，自美國「對等關稅」政策後，外資加碼買進台股，顯示對台灣產業仍具信心。

3.澄清未觸及匯率談判

賴強調台美貿易談判未涉及匯率，因為貿易逆差來自長年供應鏈分工，美方也從未將台灣列為「匯率操縱國」。

4.點名「不實訊息」擾亂市場

他直指某些政治人物藉匯率議題炒作，呼籲全民勿輕信謠言，共同守護經濟穩定。

PTT貼文底下一堆網友反彈派回應一片火海「講這種廢話不如別講，史上最爛總統，比馬英九還空」、「賴清德你出來講就是告訴大家：政府真的沒在控匯」、「你忙著大罷免，結果匯市炸了才出來救火」。

反諷派冷嘲熱諷「總統出來唸央行講稿，這就是你說的領導力？」、「每次選舉就說不開放，現在台幣升破天也說沒事」、「別再扯川普了，自己管不好還怪外人？」

還有很多人無奈「講歸講，問題還是沒解。禿鷹飛了，人民扛」、「台幣繼續升，我看不懂這段話的意義在哪」、「這屆政府只會用『信心喊話』當經濟政策嗎？」

在匯率狂升、出口商焦慮、央行總裁喊話後，總統也罕見加入「說明陣容」。只是這段影片似乎未能平息質疑，反倒激起更多吐槽與反諷。新台幣還會升？官方說的「沒事了」，民間可還在等答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣匯率 賴清德 馬英九

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