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央行楊金龍祭出「請出去」法！炒匯禿鷹遭點名 網：道德勸說？

聯合新聞網／ 綜合報導
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片

台幣匯率連日強升，引發出口商與市場投資人高度緊張。中央銀行總裁楊金龍今（5）日對外公開指出，已偵測到有「炒匯特性」的資金進場，判斷為「禿鷹式炒作」，並強調「已經請出去」。但這番說法在網路掀起熱議，有網友直呼：「禿鷹聽話這麼好騙？」

楊金龍指出，這波資金操作方式與過去英國、香港曾遭遇的炒匯危機相似，屬於利用情緒與預期心理、短期進出操作的「非理性密集性」。他也批評部分市場傳出央行放任升值的假消息，讓出口商誤判拋匯時機，結果反而慘賠。

市場質疑「喊話有用？」 央行：不是沒作為

楊金龍澄清央行並非袖手旁觀，而是選擇不「一次性重手」進場干預，避免市場誤判訊號。他強調，央行此次監控與調節的力道「相較平常是大的」，採取的是「預先設防」的策略。

網友嘲諷派「請出去？禿鷹也吃人情世故喔」、「央行這招叫『道德勸說』？」、「破29還能說請出去了，笑死」。

不信派「講話這麼好用還要外匯存底幹嘛？」、「明天沒回30就不信你了」、「炒匯不就是自由市場的一部分嗎？」

也有人緩頰「起碼有出來說話了，心理上安一點」、「央行穩定匯市是必要的，別小看他們的工具」。

面對劇烈升值與炒匯疑雲，央行罕見對特定資金行為公開喊話，意圖止住市場恐慌。但「請出去」能否真正嚇阻禿鷹，或只是轉瞬即逝的喊話穩盤，市場很快就會給出答案。畢竟，匯率戰場從來不是靠「請」就能制勝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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