台幣急升陰謀論！他猜「有政策性操作」 網憂：恐迎倒閉失業潮

台幣兌美元匯率狂升，5日中午中午暫收29.95元，升值1.114元，在短短兩個營業日內，升值幅度超過8%，對歐元、人民幣、日圓、英鎊等主要貨幣也同步大幅升值，引發網友熱烈討論。網友羅列各幣別匯率變化，直言台幣升勢之快前所未見，懷疑背後是否涉及政策性操作，更有網友將此波急升與1985年美國主導的「廣場協議」相提並論，質疑台灣是否簽下不對外公開的協議，進行「非市場化升值」。

一名網友在PTT發文詢問「在過去台幣很少在短時內如此快速對世界主流貨幣升值到這個幅度，大家怎麼看待？」

文章一出，立刻引發廣泛討論。有網友力挺台幣升值，認為這是台灣多年經濟成長的合理反映，並指出央行長期壓抑匯率早該結束，紛紛留言「升值就是還財於民」、「以前一直貶值才奇怪」、「現在換錢出國超划算」。另有民眾開玩笑表示，「感謝政府，讓我們終於能便宜買到日本Uniqlo和美國房地產」，甚至喊出「台幣才是全世界最強貨幣」的戲謔語氣。

但也有不少網友憂心忡忡，擔心此波劇烈升值將重創以出口為導向的台灣經濟。「毛三毛四（低毛利傳產）這下死定了」、「接下來就是倒工廠、大失業潮」、「升值加關稅雙重打擊，企業怎麼活？」類似言論頻繁出現。更有網友直指台灣與美國關係密切，可能因此「被要求升值換取關稅讓利」，痛批這樣的政策只會讓人民財產縮水，「升值升到企業倒一片，然後說這是自由市場，誰信？」

也有中立網友認為，這波升值可能是反映過去匯率被低估，並點出全球熱錢湧入亞洲市場的現象，使台幣出現短期急升，「台灣沒有特別強，只是之前不讓升，現在一起補漲」，但也提醒「匯率波動劇烈，與基本面脫節時，往往是風險來臨的前兆」。

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