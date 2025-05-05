00687B賠2000萬也不退場！哲哲看美債暴跌：台幣升值過猛的「非戰之罪」

這幾天最慘的投資人，非「債券信仰者」莫屬。國泰20年美債（00687B）5月5日重挫逾7％，讓不少布局者一早打開帳戶臉色發青。而大舉買進約1.74億元的知名分析師郭哲榮（哲哲），也因部位龐大，帳面虧損已超過2000萬元，引發PTT熱議。

在這波債券暴跌聲中，哲哲分享了他的最新觀察。他認為，這波下殺並不是美債本身的問題，而是台幣升值過猛導致的「非戰之罪」。

哲哲怎麼說？以下是他的最新觀點摘要：

這不是美債的錯

他指出，這次下跌主要是新台幣劇烈升值，連帶導致所有美元計價商品同步滑落，「你今天如果買的是美股ETF，像00646、00662，也都一樣跌。」

美債仍是抗震資產

哲哲強調，從今年初高點以來，0050跌了16%、而00687B只跌了8%，美債仍具有相對抗跌的特性。

信心仍在，資產配置不變

他說：「我並不是在找藉口，而是想讓大家知道，美債依然是全世界最穩的商品之一，也是經濟與市場震盪時，最好的保護傘之一。」

對匯率震盪持短期看法

對於這波台幣升值，他認為只是暫時現象，並強調「時間會還我公道」，投資要看長期走勢與資金輪動邏輯。

網友熱議「台幣真的太誇張了」、「現在吐回去的不只是債，連美股ETF都中槍」、「買債本來就不是看短線，除非你槓很大」。

還有許多人大酸「財富對折不代表信仰對折？」、「哲哲的功課是教我們：ETF也能腰斬」、「現在進場是不是贏過過去10年所有人？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。