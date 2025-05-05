00687B賠2000萬也不退場！哲哲看美債暴跌：台幣升值過猛的「非戰之罪」
這幾天最慘的投資人，非「債券信仰者」莫屬。國泰20年美債（00687B）5月5日重挫逾7％，讓不少布局者一早打開帳戶臉色發青。而大舉買進約1.74億元的知名分析師郭哲榮（哲哲），也因部位龐大，帳面虧損已超過2000萬元，引發PTT熱議。
在這波債券暴跌聲中，哲哲分享了他的最新觀察。他認為，這波下殺並不是美債本身的問題，而是台幣升值過猛導致的「非戰之罪」。
哲哲怎麼說？以下是他的最新觀點摘要：
這不是美債的錯
他指出，這次下跌主要是新台幣劇烈升值，連帶導致所有美元計價商品同步滑落，「你今天如果買的是美股ETF，像00646、00662，也都一樣跌。」
美債仍是抗震資產
哲哲強調，從今年初高點以來，0050跌了16%、而00687B只跌了8%，美債仍具有相對抗跌的特性。
信心仍在，資產配置不變
他說：「我並不是在找藉口，而是想讓大家知道，美債依然是全世界最穩的商品之一，也是經濟與市場震盪時，最好的保護傘之一。」
對匯率震盪持短期看法
對於這波台幣升值，他認為只是暫時現象，並強調「時間會還我公道」，投資要看長期走勢與資金輪動邏輯。
網友熱議「台幣真的太誇張了」、「現在吐回去的不只是債，連美股ETF都中槍」、「買債本來就不是看短線，除非你槓很大」。
還有許多人大酸「財富對折不代表信仰對折？」、「哲哲的功課是教我們：ETF也能腰斬」、「現在進場是不是贏過過去10年所有人？」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言