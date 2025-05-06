台幣升值⋯換台灣失落20年？他曝「利率政策是關鍵」：景氣恐反轉

近日新台幣大幅升值，引發投資人回憶起美國及日本簽訂「廣場協議」，導致日本開啟失落的20年。有網友針對「廣場協議」引發的日本泡沫經濟進行解析，認為泡沫成因並非匯率升值本身，而是利率政策的轉向，並警示台灣若台幣升值過快、出口產業受衝擊，將面臨內需萎縮、景氣反轉的風險。

1985年9月22日，在反日情緒推動下，美國逼迫日本簽訂「廣場協議」，以聯合干預的方式促使美元貶值，廣場協議導致日本企業失去出口競爭力，引發泡沫經濟，為日本帶來「失落的20年」。

一名網友在PTT發文指出，廣場協議簽署後，包含英、法、德、日等多國幣值皆出現約50%升值，但僅日本出現嚴重泡沫。他分析，日本當年為刺激內需、因應出口衰退，從5%大砍利率至2.5%，之後又為防過熱調回5%，結果引爆泡沫破裂。他強調，日圓升值僅是導火線，真正關鍵在於利率政策的劇烈轉向；而台灣現階段利率空間有限，不太可能重演日本老路，但若出現快速升值、出口企業倒一片，「內需也會跟著倒」。

該貼文引來大量網友留言討論，正面意見指出：「匯率升值有臨界點，過頭實體經濟撐不住自然會反轉」、「當年台灣也升值過，還是撐下來了」、「日股泡沫也和民族性、產業結構有關」、「台積電台幣計價成本低，漲價就可對沖升值」。

也有反方質疑：「台灣出口佔GDP比重高得多，衝擊只會更嚴重」、「日本還有強大內需和完整工業體系，台灣什麼都靠出口」、「房市、旅遊業都撐不起來，內需根本沒救」、「台積電資金正外移美國，升值只是加速外流」。

不少網友則指出，升值可能引發資金炒房、消費外溢：「大家只會拿升值台幣出國玩」、「買進口貨買爽爽，台灣旅遊業反而更慘」、「熱錢匯進只會炒一波又跑掉」。另有觀點認為，當前台灣央行調控工具受限，難以應對資本流動壓力，若失業率上升、出口衰退，台幣可能快速反貶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。