他曝台幣升值5優點⋯爽爽加薪、出國更便宜？網潑冷水曝殘酷現實

台幣兌美元匯率5月2日創下近40年來最大單日升幅，5日繼續狂升一度觸及29.59元。PTT網友熱議「新台幣升值的好處」，包括加薪、慣老闆沒理由加價、央行不能多印台幣、無法炒房、殭屍公司倒閉、出國變便宜等。其他人卻笑稱「想太美」，直呼「升值也是美國要求的」。

台北外匯市場新台幣兌美元5日中午暫收29.95元，飆升1.114元，成交金額26.34億美元。新台幣兌美元5日開盤價為30.91元，早盤最高29.59元、最低30.91元。

一名網友在PTT發文列出「台幣升值的好處」，包括台幣升值一成，加薪一成；慣老闆無法以國際原物料很貴而當作漲價藉口；美金不值錢，央行無法多印台幣，因此無法繼續「放水炒房」；靠匯差存活的殭屍公司倒閉，剛好「清理戰場」；出國變更便宜了。

其他人留言「便宜的天然氣，雲豹漲停！」、「7. 台電不用撥補也不會虧損了」、「升值到1:1，全部歐印，資產暴漲30倍，去泰國馬來西亞當大爺」、「等中小企業倒的差不多之後，活下來的人可以開公司，賺之前後沒賺到的錢，這是個大機會」、「我朋友考上常春藤大學，這幾天學費省了15萬」。

但也有人說「準備迎接失落的三十年」、「2.不成立」、「想太多，民生物品繼續漲，你又不能跑去國外買」、「加薪？先看公司活不活得下去吧」、「老闆都沒了怎加薪」、「你去國外買才有，在國內又沒差」、「我看你是不懂，台電當然是繼續虧損」、「幾乎沒啥好處 被美國要求的」、「 台幣漲物價不會跌，台幣回跌物價就可以再漲一波」。

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