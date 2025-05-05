網銀全面塞爆！台幣暴動日引爆金融業「擠登入潮」 網酸：還笑加密貨幣？

以為只有幣圈會當機？台灣本土銀行這波也陣亡，國泰、中信、台新、玉山全掛！

新台幣連兩天暴升，創下40年最大漲幅，引發全台爆量換匯潮，不少人急著兌美元、操作網銀，卻發現APP全面當機。國泰、中信、台新、玉山等知名銀行網銀幾乎癱瘓，引爆社群怒火與嘲諷：「誒不是，怎麼傳統金融也在排隊？」

原PO對比Luna、FTX等幣圈風暴時的擠兌潮，指出「傳統金融不是說很穩嗎？現在怎麼也撐不住」；並分享多張主流銀行網銀掛點畫面，痛批：「IT該全部叫出來電一頓」。

揶揄傳統金融的「數位轉型」，質疑系統承載力根本不堪壓力測試。

底下網友超踴躍留言「這不是擠兌，是擠登入」、「破爛銀行IT該通通下台，台新中信真的慘」、「好像在排魔獸伺服器一樣，登個網銀還要等」、「不給你登就不算擠兌，數位金融真的棒！」

許多人趁機嘲諷政府派「又是道德勸說時間到了」、「政府還在裝沒事，金管會人還在嗎？」、「就說了要吃苦當吃補，這波換不到美元的人一定會感謝銀行當機」。

還有人反串「我剛剛也排銀行，但其實只是想領500元」、「大家冷靜，明天你就會感謝APP壞掉了」、「這不是IT問題，是央行防守機制！」

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