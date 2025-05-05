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一夕毛利轉負！出口商怒轟「台幣升值害慘人」 電話打爆央行：楊金龍在幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
匯率震盪太大，企業哀號毛利倒退，中小企業怒轟央行放任台幣升值。記者林伯東／攝影
匯率震盪太大，企業哀號毛利倒退，中小企業怒轟央行放任台幣升值。記者林伯東／攝影

台幣強升創紀錄，傳產業者氣炸狂Call央行、科技財務長直呼「背脊發涼」！

近期新台幣對美元出現史詩級升值，單日暴漲9.53角、升幅達3.07％，創下統計以來最大漲幅。不少仰賴出口或美元結算的企業措手不及，業者哀嚎「毛利率直接轉負」，中小企業更怒氣沖沖打爆央行電話，「台幣不是你們在印的嗎？讓它貶啊！」

原PO內文整理

新台幣5月2日單日飆升3％，造成進口商、出口商短時間內承壓，尤其以「毛三到四」（毛利率僅3～4％）的代工產業最為嚴重。

某大型電子業財務長透露，過去從未見過如此匯率波動，坦言「背脊發涼」，更憂心已踩在「生死線」。

傳產中小企業火氣更大，直接打電話給央行表達不滿，怒嗆：「不能讓台幣貶值嗎？」、「你們楊金龍在幹嘛？」

雙率雙殺：一方面要面對川普新關稅，另一方面還要忍受匯率急升，產業界大嘆「這年真的很難過」。

許多人炮轟「毛利這麼低活該倒一倒」、「央行真的沒三小路用，放推還裝無辜」、「金龍切腹自殺謝罪啦，賣台金龍」、「政府什麼都管不了」「這傳產到底多阿斗呀」、「吃苦當吃補，廠商哭屁」。

還有人表示「美國叫升你敢不升？打電話給川普啦」、「匯率變動本來就應該避險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中小企業 台幣 台幣匯率 川普 美國 避險

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