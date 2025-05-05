一夕毛利轉負！出口商怒轟「台幣升值害慘人」 電話打爆央行：楊金龍在幹嘛？

新台幣強升創紀錄，傳產業者氣炸狂Call央行、科技財務長直呼「背脊發涼」！

近期新台幣對美元出現史詩級升值，單日暴漲9.53角、升幅達3.07％，創下統計以來最大漲幅。不少仰賴出口或美元結算的企業措手不及，業者哀嚎「毛利率直接轉負」，中小企業更怒氣沖沖打爆央行電話，「台幣不是你們在印的嗎？讓它貶啊！」

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許多人炮轟「毛利這麼低活該倒一倒」、「央行真的沒三小路用，放推還裝無辜」、「金龍切腹自殺謝罪啦，賣台金龍」、「政府什麼都管不了」「這傳產到底多阿斗呀」、「吃苦當吃補，廠商哭屁」。

還有人表示「美國叫升你敢不升？打電話給川普啦」、「匯率變動本來就應該避險」。

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