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台幣狂升機械廠「恐倒一半」！網批政府裝聾作啞：根本無心顧產業
新台幣飆破30元大關、短短幾日逼近29元，對內銷沒感、對出口業卻是「割肉級」災難。台灣機械公會急跳腳，怒喊「匯率若升破27元，機械業恐倒一半！」但政府始終低調以對，不見具體作為，民進黨被批「眼裡只有選票與半導體」。
根據中天新聞報導，機械公會理事長與工具機龍頭和大董事長罕見同聲疾呼：匯率務必要守住30元以上，不然製造鏈會斷光。
因為多數機械廠是在台灣生產、用台幣結匯，這波出貨是去年第4季到今年第1季的訂單，當時報價是依32.5元兌1美元計算。如今匯率逼近29，根本變相倒賠！
毛利只有20~25%的機械業，這一來直接吃掉獲利，甚至進入虧損狀態。出口愈多、虧愈多。
台灣資通訊大廠多半在海外生產，可用匯率避險工具，而機械業多數在本地生產，幾乎無緣避險。面對這波「爆衝式升值」，政府卻無作為，甚至有人懷疑這根本是政治操弄下的放手。
不少網友懷疑民進黨「配合美方買美債」操作，根本無心顧產業。公會多次建言，結果換來的是官方沉默、企業恐慌。
鄉民熱議「升值幅度太扯，根本是官方默許在玩幣值戰爭」、「機械業賺錢的時候沒人分我，現在要大家陪你痛」、「民進黨眼裡只有台積電，其他產業愛死不死」、「2000年喊倒到現在，還活著？再玩下去產業鏈真的斷給你看」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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