快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

台幣升值背後有玄機？網猜「為買便宜美債」：讓美國也開心的雙贏劇本

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意圖。記者余承翰／攝影
新台幣示意圖。記者余承翰／攝影

台幣近期強升引發市場各種解讀，一名網友在PTT發文提問：「難道這波台幣飆升，是為了買美債？」這則看似陰謀論的想法，卻意外引來不少網友熱議，有人認為邏輯合理、有人則直呼想太多，但更有人看壞美債未來，根本不該碰。

原PO指出，近期台幣短時間內升值近10%，加上美債連兩天暴跌，讓他合理懷疑政府是否為了「趁便宜」買進美債而放手升值。他整理出以下觀點：

美債正面臨巨大挑戰，川普需外援消化

台灣是目前唯一明確表示要買美債的國家

台幣升值後等於折價買債，還能讓美國減壓

等買完債再讓匯率回去，就是一場低買高賣的套利操作

對美國是「債有人買」，對台灣是「撿便宜又賺價差」，雙贏？

有網友點頭：「這種操作確實能讓雙方得利」、「央行也可能是應美方要求」、「台灣外匯存底大，買一些不奇怪」。另一人更補充：「順差國貨幣不升就被說操控，這次可能乾脆做給你看」、「你這麼直白，央行要怎麼掰下去」。

不過也有不少人反對：「現在買美債等於找死」、「美債跌成這樣還避險？根本笑話」、「別國都躲不及了，我們還跳進去？」有網友提到：「美債問題根本是美國財政結構爛掉，外國買不買根本救不了。」

也有鄉民表示懷疑：「你太相信政府了吧」、「想太多，匯率走勢根本沒那麼好控」、「央行會買？還不是都投資短債為主」、「台灣池子太小，能影響什麼量？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

價差 台幣匯率 外匯 美債 避險

延伸閱讀

00878、00919、0056三檔組月配息收1萬！存股哥「門檻真的不高」：總金額100萬出頭

台幣升值衝太快！游庭皓：壽險明年搞不好股東領環保杯而不是現金

「台幣升破28沒空間」？專家一開口 網全笑翻：那就是穩破了

台幣狂升誰最穩？他問「哪檔最抗升值」網一面倒推這幾類

相關新聞

台幣狂升機械廠「恐倒一半」！網批政府裝聾作啞：根本無心顧產業

新台幣飆破30元大關、短短幾日逼近29元，對內銷沒感、對出口業卻是「割肉級」災難。台灣機械公會急跳腳，怒喊「匯率若升破27元，機械業恐倒一半！」但政府始終低調以對，不見具體作為，民進黨被批「眼裡只有選

台幣升值背後有玄機？網猜「為買便宜美債」：讓美國也開心的雙贏劇本

台幣近期強升引發市場各種解讀，一名網友在PTT發文提問：「難道這波台幣飆升，是為了買美債？」這則看似陰謀論的想法，卻意外引來不少網友熱議，有人認為邏輯合理、有人則直呼想太多，但更有人看壞美債未來，根本

台幣狂升誰最穩？他問「哪檔最抗升值」網一面倒推這幾類

台幣近期出現史詩級升值走勢，不少投資人開始擔心資產縮水風險，有網友發文詢問：「台幣升這麼快，有沒有相對安全的股票？」網友秒列幾類族群，內需、電信、營建、航空呼聲最高！ 一名網友在PTT股板發文表

川普又出手…宣布對境外製作電影課100％關稅！網酸：報復好萊塢不挺他

美國總統川普又掀起關稅風暴，這回標靶對準全球影視產業。 根據路透報導，川普在當地時間5月4日於自家平台「真相社交（Truth Social）」發文，宣布將對所有在美國境外製作的電影課徵100%關

台幣升值衝太快！游庭皓：壽險明年搞不好股東領環保杯而不是現金

台幣升值是好事？出口、壽險卻喊痛！

「台幣升破28沒空間」？專家一開口 網全笑翻：那就是穩破了

川普關稅戰一出，台幣狂升，專家卻說「應無升破28空間」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。