台幣升值背後有玄機？網猜「為買便宜美債」：讓美國也開心的雙贏劇本

台幣近期強升引發市場各種解讀，一名網友在PTT發文提問：「難道這波台幣飆升，是為了買美債？」這則看似陰謀論的想法，卻意外引來不少網友熱議，有人認為邏輯合理、有人則直呼想太多，但更有人看壞美債未來，根本不該碰。

原PO指出，近期台幣短時間內升值近10%，加上美債連兩天暴跌，讓他合理懷疑政府是否為了「趁便宜」買進美債而放手升值。他整理出以下觀點：

美債正面臨巨大挑戰，川普需外援消化 台灣是目前唯一明確表示要買美債的國家 台幣升值後等於折價買債，還能讓美國減壓 等買完債再讓匯率回去，就是一場低買高賣的套利操作 對美國是「債有人買」，對台灣是「撿便宜又賺價差」，雙贏？

有網友點頭：「這種操作確實能讓雙方得利」、「央行也可能是應美方要求」、「台灣外匯存底大，買一些不奇怪」。另一人更補充：「順差國貨幣不升就被說操控，這次可能乾脆做給你看」、「你這麼直白，央行要怎麼掰下去」。

不過也有不少人反對：「現在買美債等於找死」、「美債跌成這樣還避險？根本笑話」、「別國都躲不及了，我們還跳進去？」有網友提到：「美債問題根本是美國財政結構爛掉，外國買不買根本救不了。」

也有鄉民表示懷疑：「你太相信政府了吧」、「想太多，匯率走勢根本沒那麼好控」、「央行會買？還不是都投資短債為主」、「台灣池子太小，能影響什麼量？」

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